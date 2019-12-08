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Лукашенко поздравил Фрейндлих с юбилеем

Президент Белоруссии назвал актрису одной из самых ярких артистических звезд современности

МИНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения, отметив, что она по праву является одной из самых ярких артистических звезд современности. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Всецело посвятив себя искусству, вы создали в театре и кино галерею незабываемых образов, благодаря которым вас знают и искренне любят зрители разных стран и поколений. Ваши роли излучают жизнелюбие и оптимизм, очаровывают богатством чувств, раскрывают красоту женской души. Вы по праву являетесь одной из самых ярких звезд современности", - говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал Алисе Фрейндлих доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения, счастья и благополучия. "Пусть ваше творчество и в дальнейшем радует преданных поклонников, способствует укреплению дружбы между народами Беларуси и России", - подчеркнул глава государства.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияФрейндлих, Алиса Бруновна
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