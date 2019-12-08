Путин отметил конкурентоспособность самолетов авиастроительной корпорации "МиГ"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов опытно-конструкторского бюро имени А.И. Микояна (филиал АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ") с 80-летием создания отдела. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"В стенах предприятия создаются самые современные, конкурентоспособные образцы летательных аппаратов, такие как многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35, усовершенствованный истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", разрабатываются авиационные комплексы нового поколения", - говорится в телеграмме.

Путин отметил значимую роль А.И. Микояна и М.И. Гуревича, стоявших у истоков создания предприятия. "Их уникальные конструкторские идеи и разработки во многом определили пути развития авиационной техники на десятилетия вперед, обеспечили лидерские позиции нашей страны в производстве боевых самолетов, среди которых и легендарный МиГ-29", - заметил глава государства.

Президент подчеркнул, что и сегодня в опытно-конструкторском бюро работают талантливые, преданные делу и своему профессиональному долгу специалисты, а также выразил уверенность, что коллектив ОКБ имени А.И. Микояна будет и в дальнейшем достойно решать поставленные задачи и вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны.

8 декабря 2019 года исполняется 80 лет со дня образования в Москве Особого конструкторского отдела, ныне - авиастроительной корпорации "МиГ". АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" - авиастроительная компания, входящая в состав "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, с 2018 года в составе госкорпорации "Ростех").

В настоящее время корпорация выпускает самолеты "нового унифицированного семейства истребителей" (МиГ-29К/КУБ корабельного базирования, многофункциональные фронтовые истребители МиГ-29М/М2). Кроме того, корпорация модернизирует истребители предыдущих поколений и производит комплексы технических средств обучения, куда входят тренажеры самолетов "МиГ".