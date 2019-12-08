СМИ: художник съел проданный за $120 тыс. банан

ТАСС, 8 декабря. Художник из Нью-Йорка Дэвид Датуна съел представленное в штате Флорида на международной выставке Art Basel произведение итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана - обыкновенный банан, прикрепленный к стене куском клейкой ленты. Арт-объект под названием "Комедиант" был ранее продан за $120 тыс. одному из коллекционеров, сообщает в воскресенье газета The Miami Herald.

Работу в Майами-Бич привезла парижская галерея современного искусства Эмманюэля Перротена. Ее представитель Люсьен Террас, в свою очередь, заявил, что поглощение банана не является актом уничтожения предмета искусства. "Он не уничтожил произведение искусства. Банан - это идея", - заявил он.