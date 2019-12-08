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СМИ: художник съел проданный за $120 тыс. банан

Арт-объект ранее приобрел один из коллекционеров
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© EPA-EFE/RHONA WISE

ТАСС, 8 декабря. Художник из Нью-Йорка Дэвид Датуна съел представленное в штате Флорида на международной выставке Art Basel произведение итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана - обыкновенный банан, прикрепленный к стене куском клейкой ленты. Арт-объект под названием "Комедиант" был ранее продан за $120 тыс. одному из коллекционеров, сообщает в воскресенье газета The Miami Herald.

Работу в Майами-Бич привезла парижская галерея современного искусства Эмманюэля Перротена. Ее представитель Люсьен Террас, в свою очередь, заявил, что поглощение банана не является актом уничтожения предмета искусства. "Он не уничтожил произведение искусства. Банан - это идея", - заявил он.

Владелец галереи Перротен через некоторое время после устроенного нью-йоркским художником перфоманса прикрепил к стене новый банан. Ранее он заявил, что этот фрукт является "символом мировой торговли, неоднозначности, а также классическим средством юмора".

На продажу в Майами-Бич были выставлены три варианта этого произведения Каттеллана. Все они были проданы, цена одного из бананов составила $150 тыс.

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