СМИ: художник съел проданный за $120 тыс. банан

ТАСС, 8 декабря. Художник из Нью-Йорка Дэвид Датуна съел представленное в штате Флорида на международной выставке Art Basel произведение итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана - обыкновенный банан, прикрепленный к стене куском клейкой ленты. Арт-объект под названием "Комедиант" был ранее продан за $120 тыс. одному из коллекционеров, сообщает в воскресенье газета The Miami Herald.
Работу в Майами-Бич привезла парижская галерея современного искусства Эмманюэля Перротена. Ее представитель Люсьен Террас, в свою очередь, заявил, что поглощение банана не является актом уничтожения предмета искусства. "Он не уничтожил произведение искусства. Банан - это идея", - заявил он.
Владелец галереи Перротен через некоторое время после устроенного нью-йоркским художником перфоманса прикрепил к стене новый банан. Ранее он заявил, что этот фрукт является "символом мировой торговли, неоднозначности, а также классическим средством юмора".
На продажу в Майами-Бич были выставлены три варианта этого произведения Каттеллана. Все они были проданы, цена одного из бананов составила $150 тыс.