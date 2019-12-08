{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Наездница из Железноводска выиграла кубок главы города

В соревнованиях участвовали 124 наездника

ПЯТИГОРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Наездники со всего Северного Кавказа, а также Краснодарского края и Адыгеи стали участниками конных соревнований за кубок главы города Железноводска (Ставропольский край). Победительницей стала жительница города, сообщила пресс-служба городской администрации в воскресенье.

"В Железноводске вручили кубок главы города по конному спорту. Для участия в соревнованиях в город-курорт съехались профессиональные наездники и любители со всего Северного Кавказа, а также Адыгеи и Краснодарского края", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что всего в соревнованиях участвовали 124 человека, победа досталась жительнице Железноводска.

По данным пресс-службы, обладательницей главного приза соревнований по конкуру стала Валентина Щецова со своей напарницей Оперой. Девушка успешно преодолела все преграды и обошла соперников в перепрыжках.

Отмечается, что кубок главы города по конному спорту разыграли впервые. Судьи оценивали чистоту и резвость наездников. Призовой фонд турнира составил 100 тысяч рублей, которые разделили между всеми победителями и призерами.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
Реклама на ТАСС
На выставке в Екатеринбурге обнаженных женщин на картинах заклеили стикерами
Картины заклеили из-за соблюдения возрастного ценза
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС