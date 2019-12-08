Наездница из Железноводска выиграла кубок главы города

ПЯТИГОРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Наездники со всего Северного Кавказа, а также Краснодарского края и Адыгеи стали участниками конных соревнований за кубок главы города Железноводска (Ставропольский край). Победительницей стала жительница города, сообщила пресс-служба городской администрации в воскресенье.

"В Железноводске вручили кубок главы города по конному спорту. Для участия в соревнованиях в город-курорт съехались профессиональные наездники и любители со всего Северного Кавказа, а также Адыгеи и Краснодарского края", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что всего в соревнованиях участвовали 124 человека, победа досталась жительнице Железноводска.

По данным пресс-службы, обладательницей главного приза соревнований по конкуру стала Валентина Щецова со своей напарницей Оперой. Девушка успешно преодолела все преграды и обошла соперников в перепрыжках.

Отмечается, что кубок главы города по конному спорту разыграли впервые. Судьи оценивали чистоту и резвость наездников. Призовой фонд турнира составил 100 тысяч рублей, которые разделили между всеми победителями и призерами.