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На Ставрополье на склонах горы Баран открыли горнолыжный сезон

Сезон на горе обычно длится до апреля

ПЯТИГОРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Горнолыжный сезон на склонах горы Баран в Кисловодске Ставропольского края открыли в воскресенье, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Сегодня открылся горнолыжный сезон на склоне горы Баран", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на горе в воскресенье прошли эстафеты на санках, спуск с северного склона на лыжах, сноубордах и санях. Кроме того, отдыхающие устраивали пикники под соснами.

Гора Баран - это ближайший к Кисловодску горнолыжный склон, на котором оборудованы подъемники, работают инструкторы и пункт проката снаряжения. Протяженность лыжных маршрутов на основном склоне - 350 и 500 м. Для лыжников и сноубордистов работают два бугельных подъемника. На санках можно кататься и по другим склонам. Горнолыжный сезон на Баране обычно длится до апреля.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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