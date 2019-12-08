Украинская и российская эквилибристки поделили Гран-при фестиваля "Цирк нашего детства"

ТАСС, 8 декабря. Эквилибристки Владислава Нараева (Киевская детская музыкальная школа № 14, Киев, Украина) и Олеся Федотова (Заслуженный коллектив народного творчества РФ, Цирк "Аншлаг", Нижний Тагил, Россия) стали обладателями Гран-при международного фестиваля "Цирк нашего детства", который прошел в Екатеринбурге с 6 до 8 декабря.

Международный детский и молодежный фестиваль циркового искусства "Цирк нашего детства" прошел в Екатеринбурге впервые. Он был посвящен 100-летию со дня основания государственных цирков в России и проведен при поддержке министерства культуры РФ и Росгосцирка. За три дня фестиваль успел собрать 12 тыс. зрителей. Все билеты были бесплатными.

Посмотреть лучшие номера двух дней фестиваля на гала-концерте пришли почти 2,5 тыс. человек. В екатеринбургском цирке выступали акробаты, жонглеры, гимнасты, эквилибристы и многие другие представители циркового искусства из девяти стран (Украины, Испании, Германии, Монголии, Эфиопии, Кубы, Чили, Аргентины и России). На протяжении нескольких месяцев их отбирало жюри во главе с председателем оргкомитета фестиваля, народным артистом России Анатолием Марчевским. Посмотреть их номера удалось ребятам, занимающимся в цирковых студиях и детских творческих коллективах, детям из многодетных семей, детских домов, работникам медицинской и социальной сферы.

Пока зритель был увлечен взлетающими под купол цирка булавами, ловкостью и гибкостью гимнастов, за кулисами молодые участники фестиваля перешептывались, переживая за результаты выступлений. Самая младшая же участница фестиваля, выступавшая с номером с хула-хупами девятилетняя Надежда Афанасьева из Луганска заявила корр. ТАСС: соперники были очень сильными, но она не волновалась.

"Я с семи лет занимаюсь. Пришла в цирк, и увидела, как дети крутят обручи. Захотела попробовать, трудилась каждый день, и у меня все получилось",- рассказала о своем увлечения девочка.

Награда для победителя

Директор цирка Тамара Бортникова уточнила корр. ТАСС, что жюри фестиваля - эксперты циркового искусства мирового класса, занимающиеся подготовкой и продвижением артистов цирка.

"Дети едут сюда даже не за призами, а за этой атмосферой, за неповторимыми эмоциями!", - добавила она.

По итогам двухдневных соревнований в младшей группе (5-9 лет) лауреатом I степени стала Надежда Афанасьева, в средней (10-13 лет) - воздушные гимнасты на ремнях Сергей Шумило и Милана Верзилова (Луганск), Алена Каджая и Полина Чадова (Екатеринбург), акробаты со скакалками цирковых студий "Феерия" и "Арена" (Южноуральск и Заречный). В старшей группе чуть-чуть не дошли до главного приза - Гран-при фестиваля - акробатический дуэт "Братья Дукес" (Куба), дуэт "Сис и Ант" (Эфиопия), жонглеры братья Райес (Чили), Амели Билык (проволока, Киев) и Екатерина Гуляева (воздушная гимнастика на полотнах, Москва), получив диплом лауреата I степени.

Взявшие Гран-при эквилибристки показали номера с использованием сложных конструкций, которые позволили им буквально парить над ареной цирка, исполняя сложные элементы в воздухе.

Помимо наград, участники фестиваля получили возможность показать свое мастерство экспертному сообществу.

"В детских номерах, имея опыт работы в международных жюри, можно разглядеть будущее артиста. Я отметил здесь два номера, которые будут приглашены на фестиваль в Италию. Это эквилибр и проволока, техника у обоих номеров очень сильная, их [исполнителей] ждет большое будущее", - отметил член жюри и президент Международного циркового фестиваля Италии в городе Латина Фабио Монтико.

Марчевский подчеркнул, что ни один участник фестиваля не остался без внимания.

"Кто-то спецприз получил, кто-то третье место, кто-то второе, кто-то первое, персонально каждый ребенок был увиден жюри и поддержан ими. Фестиваль объединил детские творческие коллективы - они познакомились друг с другом, они обмениваются электронной почтой, танцуют, фотографируются. Я испытываю чувство гордости, что мы в очередной раз провели в Екатеринбурге грандиозный, мирового уровня и размаха фестиваль", - заключил он.