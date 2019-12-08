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ОП РФ предлагает законодательно обязать все регионы финансировать работу местных палат

В докладе ОП отмечается, что сейчас каждый субъект РФ решает вопрос обеспечения деятельности региональной общественной палаты, исходя из своих возможностей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ выступает с предложением внести в законодательство норму об обязательном финансировании деятельности региональных общественных палат во всех субъектах РФ. Об этом говорится в проекте доклада о состоянии гражданского общества за 2019 год, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Региональные общественные палаты играют важнейшую роль в поддержке активности гражданского общества в регионах. По данным нашего мониторинга, на сегодня в 44 региональных законах о бюджете есть отдельная строка на обеспечение деятельности Общественной палаты", - говорится в документе.

Авторы доклада поясняют, что сейчас каждый субъект решает вопрос обеспечения деятельности региональной общественной палаты, исходя из своих возможностей. "Уровень финансового обеспечения деятельности палат существенно разнится: в 8 палатах финансирование превышает 10 млн рублей в год, еще в 10 составляет от 5 до 10 млн, в 20 палатах - от 1 до 5 млн. В остальных субъектах в законе о бюджете отдельной строки на обеспечение деятельности Общественной палаты нет, а средства могут быть предусмотрены в бюджетах региональных министерств и ведомств, например Минтруда и Минсоцзащиты", - отмечают составители доклада.

По их мнению, отсутствие постоянного финансирования "существенно снижает качество работы в сфере общественного контроля, ставит региональные палаты в зависимость от политической конъюнктуры при обсуждении тех или иных проблем".

"Необходимо продвигать инициативу о закреплении в региональном законодательстве обязательного финансирования текущей деятельности общественных палат", - говорится в документе.

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Россия
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