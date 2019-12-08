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ОП РФ выберет нового секретаря палаты на втором в 2019 году пленарном заседании

На заседании также будет представлен проект доклада о состоянии гражданского общества в стране за 2019 год

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ шестого созыва соберется в понедельник на свое второе в этом году пленарное заседание. Как отмечают в пресс-службе ОП, в ходе него общественники выберут нового секретаря палаты.

Как сообщил ТАСС председатель комиссии ОП по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор, основным кандидатом на должность секретаря палаты является нынешний замсекретаря Лидия Михеева. Пост руководителя Общественной палаты остается вакантным с 21 октября, когда президент России Владимир Путин назначил экс-секретаря палаты Валерия Фадеева новым председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Кроме того, на пленарном заседании общественники представят проект доклада о состоянии гражданского общества в стране за 2019 год. Его подготовкой занимались региональные общественные палаты и представители некоммерческого сектора. Инициативы и предложения, вошедшие в документ, обсуждались в ходе дискуссий на шести окружных форумах активных граждан "Сообщество" и на итоговом форуме в Москве, который прошел 31 октября - 1 ноября.

Ключевой темой доклада стал общественный контроль за реализацией национальных проектов. "Лейтмотивом форумов "Сообщество" в этом году стала тема перехода от контроля к участию: общественные силы утверждают свое право на непосредственное участие в формулировании и реализации масштабных задач, стоящих перед органами исполнительной власти. В проекте доклада представлены конкретные примеры ситуаций, в которых они могли или смогли оказать действенное влияние на управленческие решения в целях отстаивания интересов общества", - отметили в пресс-службе ОП.

Кроме того, важными темами доклада в этом году стали партнерство гражданского общества с государством, формирование "ответственного класса", развитие благотворительности и социального предпринимательства, работа социально ориентированных некоммерческих организаций и запрос граждан на социальную справедливость.

Основными докладчиками пленарной сессии станут первый заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров, заместители секретаря Лидия Михеева и Сергей Орджоникидзе, а также председатели профильных комиссий ОП. Кроме того, в заседании примет участие глава Якутии Айсен Николаев.

О палате

Общественная палата действует в России с 2005 года, она формируется каждые три года. Действующий состав палаты был сформирован 19 июня 2017 года. Состав формировался в три этапа: 40 человек были утверждены указом президента РФ, 84 - делегированы общественными палатами субъектов РФ, еще 43 были отобраны членами палаты действующего и нового составов из 403 кандидатов от некоммерческих организаций путем голосования по 14 направлениям общественной деятельности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФадеев, Валерий Александрович
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