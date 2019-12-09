МЧС получит до конца 2019 года 350 единиц техники

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. МЧС планирует принять 350 единиц техники и 28 тыс. единиц имущества до конца этого года. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

"До конца текущего года планируется поставка более 350 единиц техники и более 28 тыс. единиц имущества для проведения аварийно-спасательных и пожарно-спасательных работ. Уровень укомплектованности подразделений ведомства составит более 80% от предусмотренного", - сказали в МЧС.

На баланс поступит пожарно-спасательная техника, спецтехника для ведения аварийно-спасательных работ, плавсредства, средства инженерного вооружения, а также вертолет Ми-8.

На переоснащение и ремонт техники в бюджет МЧС на следующий год заложены 15 млрд рублей, отметили в ведомстве. "В пожарно-спасательных подразделениях появятся современные многофункциональные образцы техники и плавсредств, существенно увеличатся поставки пожарных рукавов и другого пожарно-технического вооружения. Спланирован капитальный ремонт пяти вертолетов и 270 единиц пожарно-спасательной техники", - добавили в пресс-службе министерства.