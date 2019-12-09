Михеева сообщила, что Общественная палата сконцентрируется на решении проблем россиян

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Члены Общественной палаты (ОП) РФ сконцентрируются на решении реальных проблем россиян. Об этом сообщила журналистам в понедельник новый секретарь палаты Лидия Михеева.

"Нам нужно сосредоточиться на важных конкретных делах, многие коллеги будут завершать начатые проекты, мы сконцентрируемся на работе с реальными проблемами граждан и, я думаю, важно не просто реагировать на каждый запрос и помочь лично тому, кто обратился, но и сформировать такую карту проблем, проанализировать, обобщить, что больше всего волнует, какая сфера, какие есть проблемы", - сказала она.

По результатам такого анализа, по ее словам, ОП РФ будет выходить с "конкретными предложениями" для органов власти.

"Хотели бы активизировать работу по нулевым чтениям, более тщательно оценивать инициативы, которые исходят от федеральных органов исполнительной власти, депутатского корпуса, поскольку крайне важным направлением считаем получить мнение общественности на стадии инициативы, до того момента, когда закон окончательно принят и вступает в силу", - добавила секретарь палаты.

ОП РФ шестого созыва на своем втором в этом году пленарном заседании в понедельник избрала заместителя секретаря ОП Михееву новым руководителем палаты. Кроме того, новыми заместителями секретаря ОП РФ избраны председатель комиссии палаты по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб и глава комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия.

Пост руководителя Общественной палаты РФ оставался вакантным с 21 октября, когда президент России Владимир Путин назначил секретаря палаты Валерия Фадеева новым председателем СПЧ.