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Brexit

Итальянский монах прибыл в Лондон, чтобы уговорить британцев отказаться от Brexit

Биаджо Конте прошел почти 2 тыс. км, на это у него ушло 150 дней

РИМ, 9 декабря. /ТАСС/. Монах Биаджо Конте преодолел почти весь путь из Италии в Великобританию пешком, чтобы убедить британцев отказаться от Brexit. Об этом сообщил портал Rai News 24

"Дорогая и ценнейшая нация, не совершай ошибки! Не позволяй приблизиться злу", - говорится в послании Конте жителям Соединенного Королевства.

Монах прошел почти 2 тыс. км, на это у него ушло 150 дней. Путешествие Биаджо Конте началось в Генуе. Его маршрут пролегал через Милан, Берн, а также по городам Германии и Франции. Он посетил Страсбург, Люксембург и Брюссель. Монах также встретился со спикером Европарламента Давидом Сассоли, а также евродепутатами из разных стран. Конечной точкой его назначения был Лондон, где он остановился в одном из монастырей.

Свое послание Конте направил королеве Елизавете II, а также парламенту и правительству страны. "Зло делает все, чтобы разделить нас, но мы должны отвечать злу, непониманию, разногласиям добром, миром и солидарностью, прощением и признанием необходимости ЕС. История учит нас, что только единство делает нас сильными, дает надежду на процветание всего человечества, столь ослабленного и уязвимого сейчас, - указал монах. - У всех есть право на кусок хлеба, крышу над головой, работу - у мигрантов, беженцев, любого. И только все вместе мы можем сеять мировое единство".

Биаджо Конте считается "светским миссионером". В своей общине в Палермо он оказывает помощь нескольким сотням нуждающихся. Четыре года назад он решил разносить жителям разных стран послания о мире и братстве, доставляя их лично и по возможности пешком. Ранее с этой миссией он побывал в Марокко.

Теги
ВеликобританияИталияBrexit
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