Ученые объяснили природу свечения над кратером вулкана Авачинского на Камчатке

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Свечение над действующим Авачинским вулканом на Камчатке, которое жители Петропавловска-Камчатского наблюдают несколько ночей подряд, обусловлено повышением температуры в трещине на склоне вулкана, сообщила в понедельник пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

Спасатели 6 декабря просили туристов воздержаться от посещения Авачинского вулкана в связи с вероятностью его извержения в течение месяца. Сегодня специалисты Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН восстановили работу сейсмической станции, расположенной ближе всего к кратеру Авачинского вулкана в связи с возможным его извержением.

"Свечение над Авачинским вулканом обусловлено повышением температуры в трещине на склоне исполина", - говорится в сообщении.

Специалисты ИВиС ДВО РАН совершили вертолетный облет и выяснили, что из-за повышения температуры бортов трещины на западном склоне вулкана подсвечиваются струи выделяемых вулканом газов. Также облет показал, что кратер Авачинского вулкана находится в неизменном состоянии: на нем нет свежих лавовых потоков, обвалов горных пород и новых трещин на склонах, выбросов пепла не произошло, снег на вершине абсолютно белый. Снимки со спутников не показывают существенных термальных аномалий.

В начале 1960-х годов на Авачинском вулкане наблюдался аналогичный разогрев конуса, уточняется в сообщении. "Если на склоне Авачи появятся новые трещины, будет происходить постоянный рост интенсивности свечения, выпадет пепел, увеличится расход вулканических газов, тогда можно ждать извержения", - цитируется в сообщении директор ИВиС ДВО РАН Алексей Озеров.

Авачинский вулкан находится в 25 км от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 2751 метр над уровнем моря, возраст - около 190 тыс. лет, он относится к тому же типу вулканов, что и Везувий. Известно около 15 его крупных извержений. После достаточно сильного извержения в 1991 году кратер на его вершине глубиной 173 м и диаметром 370 м полностью заполнился лавой, которая застыла, образовав пробку. В ней образовалась трещина, и ученые опасаются, что может произойти взрыв.