Матвиенко открыла в Совфеде выставку, посвященную подвигу псковских десантников

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Передвижная выставка "Аллея памяти", посвященная подвигу погибших в 2000 году в Чечне псковских десантников, открылась в понедельник, в День героев Отечества в холле Совета Федерации.

"С этих фотографий на нас смотрят совсем молодые, даже юные лица, они совсем рано ушли, пожертвовав собой ради мирного неба над нашей большой страной. Среди нас сегодня родные и близкие героев, я хочу обратиться к вам. Конечно же, никто и ничто не заменит сыновей, мужей, но вы знаете, что вся страна, весь наш народ гордится их бесстрашием и героизмом. Их подвиг теперь вписан в летопись славных и ратных подвигов наших воинов и будет передаваться из поколения в поколение", - сказала, открывая выставку, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В холле разместили 84 плаката с фотографиями погибших десантников, а также с описанием подвига каждого из них. По словам Матвиенко, помимо выставки, есть проект об установке бюстов погибших бойцов в тех местах, где они родились и выросли.

Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали атаки выходившей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.