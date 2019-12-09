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Ставропольскую учительницу, спасшую детей от мужчины с ножом, наградили медалью

Женщину наградили медалью Следственного комитета РФ "За доблесть и отвагу"

ПЯТИГОРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Учительницу школы № 3 Нефтекумска (Ставропольский край) Марию Аксакалову, которая спасла детей от напавшего с ножом мужчины, наградили медалью Следственного комитета РФ "За доблесть и отвагу". Об этом в понедельник сообщило следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.

"Руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов наградил медалью Следственного комитета "За доблесть и отвагу" учительницу, спасшую детей от нападавшего", - говорится в сообщении.

"Благодаря вашей активной жизненной позиции, не позволившей вам пройти мимо происшествия, спасены жизни детей", - приводятся в сообщении слова Иванова.

По данным следствия, днем 9 ноября вооруженный ножом мужчина, который вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурную брань, стал приближаться к мальчикам, игравшим на детской площадке в городе Нефтекумске. Это увидела учительница начальных классов, возвращавшаяся из школы. Женщина преградила путь мужчине, а детям сказала бежать. Нападавший попытался ударить ее ножом, но учительница смогла убежать.

Нападавший ранее судимый Владимир Давыдов взят под стражу. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство из хулиганских побуждений").

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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