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Ленинградская область отправит в Донбасс новогодние подарки для детей

Районы региона подготовили к отправке в общей сложности более трех тонн игрушек, сувениров и сладостей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Новогодние подарки для детей Донбасса в преддверии праздников собрали в Ленинградской области. Районы региона подготовили к отправке в общей сложности более трех тонн игрушек, сувениров и сладостей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.

"В преддверии новогодних праздников Ленинградская область оказывает традиционную гуманитарную помощь детям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины. В общей сложности из муниципальных районов [региона] поступило более 3 тонн приятных сюрпризов для детей: игрушек, сувениров, сладостей", - говорится в сообщении.

Сбор гуманитарной помощи в виде новогодних подарков провел в понедельник региональный комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям на площадке Дома Дружбы Ленинградской области. Отмечается, что в частности Лужский муниципальный район подготовил более 700 кг подарков, также проявили активность Всеволожский, Приозерский и другие районы Ленинградской области.

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