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Дело Александра Винника

В аппарате Москальковой не имеют данных об отказе Греции выдать Винника Франции и США

В аппарате уполномоченного по правам человека подчеркнули, что на данный момент никаких данных о решении греческой стороны по возможной экстрадиции россиянина нет

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой не располагает информацией об отказе греческой стороны выдать россиянина Александра Винника Франции и США. Об этом заявили ТАСС в понедельник в аппарате омбудсмена, комментируя соответствующие сообщения в СМИ.

Ранее со ссылкой на Москалькову появилась информация о том, что греческий суд якобы отменил решение об экстрадиции Винника в США и во Францию и теперь ожидается ответ по его экстрадиции в РФ.

"Эта информация была сугубо предварительной, неофициальной, при ее публикации не были учтены факторы меняющихся обстоятельств", - пояснили ТАСС в аппарате. Там подчеркнули, что "на данный момент никаких данных о решении греческой стороны по вопросу возможной экстрадиции Винника нет".

Ранее руководитель группы адвокатов Винника Тимофей Мусатов сообщил ТАСС, что ждет информации от Верховного суда Греции по поводу поданного россиянином ходатайства о пересмотре судебных решений насчет экстрадиции в США и Францию. При этом он пояснил, что "решение, в какую страну выдавать", принимает не суд, а министр юстиции Греции. На данный момент, по словам Мусатова, идет процесс "рассмотрения дела об отмене решения о выдаче [Винника] во Францию и США".

Обвинения в адрес россиянина

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через сейчас несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Салоникский апелляционный суд и Верховный суд Греции приняли решения о его выдаче как Соединенным Штатам, так и Франции. Экстрадиции Винника добивается от греческих властей и Россия, о чем также имеется положительное решение Верховного суда Греции.

Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.

В феврале во время рабочей поездки в Грецию Москалькова посетила Винника в больнице, после беседы с омбудсменом он согласился прекратить голодовку, которая продолжается с ноября 2018 года. Уполномоченный направила письмо министру юстиции, транспарентности и по правам человека Греции Михалису Калогиру с просьбой экстрадировать Винника в Россию. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба омбудсмена. Она также направила письма президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру, главе минздрава Греции и греческому омбудсмену с просьбой оказать Виннику медицинскую помощь после выхода из голодовки.

Теги
СШАГрецияРоссияФранцияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаДело Александра Винника
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