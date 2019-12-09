WorldSkills: предпенсионеры чаще всего переобучаются на веб-дизайнеров и поваров

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Граждане предпенсионного возраста в рамках программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования больше всего проявляли интерес к веб-дизайну, поварскому делу и парикмахерскому искусству. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".

"В десятку самых востребованных компетенций вошли: "Веб-дизайн и разработка", "IT-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8", "Поварское дело", "Парикмахерское искусство", "Дошкольное образование", "Графический дизайн", "Электромонтаж", "Предпринимательство", "Эстетическая косметология", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что наиболее популярным направлением среди тех, кто получает новую профессию с нуля, стала сфера услуг. На втором месте - строительство и строительные технологии, на третьем - транспорт и логистика.

По информации пресс-службы, для граждан предпенсионного возраста предлагаются программы обучения по 127 компетенциям WorldSkills в семи профессиональных областях. В 2019 году обучение доступно в 70 регионах, а в 2020 году география программы будет расширена. Также в следующем году будет снижена возрастная граница. Принять участие в программе смогут граждане возрастной группы "50+".

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.