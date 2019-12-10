На Камчатке выпустили 10 соколов-кречетов, изъятых у браконьеров

ТАСС, 10 декабря. Специалисты-орнитологи совместно с правоохранителями выпустили в естественную среду обитания 10 соколов-кречетов, изъятых у браконьеров на прошлой неделе, сообщает во вторник пресс-служба УМВД Камчатки.

Ранее в отношении трех жителей Камчатского края за незаконный оборот кречетов возбудили уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча, содержание и хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу РФ"). Ущерб государству от их действий оценивается более чем в 23 млн рублей.

"Всего правоохранители изъяли 21 особь соколов-кречетов. После осмотра орнитолога 10 птиц отпустили в естественную среду обитания. Остальные кречеты пока находятся под наблюдением специалистов", - говорится в сообщении.

Власти Камчатки намерены создать в регионе Соколиный центр для разведения этих редких птиц в неволе. Камчатский край станет первым и единственным регионом России, где будет организовано воспроизводство краснокнижных кречетов. Подобный центр есть лишь в Иссык-Кульской области Киргизии, где при содействии специалистов из ОАЭ построен Центр воспроизводства и реабилитации "Мурас".

Кречет, самый крупный из соколов, занесен в Красную книгу Камчатки, России и Красный список Международного союза охраны природы. Его популяция стремительно сокращается, главным образом из-за браконьерского отлова с целью дальнейшей продажи для соколиной охоты. Цены на таких птиц на черном рынке могут достигать нескольких десятков тысяч долларов. В России из-за браконьерства за последние 20 лет популяция соколов-кречетов снизилась почти в три раза.