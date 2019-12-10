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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Отмечается, что пользователи iPhone с операционной системой iOS 8 и старше и устройств на Android версии 2.3.7 и старше уже не могут создавать новые аккаунты в мессенджере
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь, в частности, идет об iPhone с операционной системой iOS 8 или более старой версии и устройствах на Android версии 2.3.7 или старше. Эти пользователи не смогут воспользоваться WhatsApp с 1 февраля 2020 года.

Как подчеркивает Daily Mail, обладатели указанных устройств уже не могут создавать новые аккаунты в WhatsApp или подтверждать существующие.  

Отмечается, что мессенджер также не будет работать на всех устройствах с операционной системой Windows Phone с 31 декабря 2019 года, в тот же день, когда Microsoft прекращает поддержку Windows 10 Mobile OS. 

В ноябре Apple предупредила пользователей о необходимости обновить устройства 2012 и более ранних годов выпуска для корректной работы сервисов геолокации и синхронизации данных. Те пользователи, которые не будут устанавливать последние версии программного обеспечения, не смогут прибегать к услугам магазина приложений App Store, "облачного хранилища" iCloud, электронной почты и веб-браузера. Кроме того, у них будут некорректно отображаться дата и время.

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