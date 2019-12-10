Более 20 тыс. человек в Курске остались без отопления из-за ремонта тепломагистрали

КУРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Многоквартирные дома, в которых проживают более 20 тыс. человек, а также несколько детсадов и школа остались во вторник в Курске без теплоснабжения и горячей воды в связи со срочным ремонтом двух ветхих участков тепломагистрали, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"Более 20 тыс. человек, 159 домов остались без горячей воды и теплоснабжения. Также три детских сада и одна школа", - сказала собеседница агентства.

Как отметили в пресс-службе филиала ПАО "Квадра" в Курске, в ремонт вывели два ветхих участка тепломагистрали.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Курске ожидается потепление до плюс 3 градусов, без осадков. К вечеру столбик термометра опустится до нуля градусов.