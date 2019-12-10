Сочи в зимнем сезоне планирует принять более миллиона туристов

СОЧИ, 10 декабря. /ТАСС/. Сочи готовится принять в зимнем сезоне более миллиона туристов, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской администрации. Впервые в новом сезоне гости курорта смогут насладиться рассветом на вершине горы и пройти квест во время катаний. Кроме того, в этом году для туристов станет доступен единый ски-пасс, который позволит горнолыжникам и сноубордистам кататься по одному билету на всех горных курортах.

"В зимнем сезоне 2019-2020 годов планируемый туристический поток останется на уровне прошлого года и составит более миллиона человек", - сказали в пресс-службе.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, загрузка гостиничного фонда Сочи в новогодние праздники планируется на уровне 100%. "Мы прогнозируем пик посещаемости на новогодние праздники. Поэтому будет увеличено количество рейсов "Ласточек" на курорты Сочи. Всего в праздничные дни мы ждем более 365 тыс. человек", - отметил он.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье в городе популярен отдых по программам санаторно-курортного отдыха. Также в Сочи активно развивается событийный туризм, здесь ежегодно проходит около 400 различных мероприятий, в том числе Всероссийский фестиваль "Кинотавр", Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", этап автогонок "Формула-1" и другие. С начала 2019 года Сочи принял около 6 млн туристов.

Богатая программа

По информации пресс-службы администрации Сочи, в новогодние празники на площадках всех районов города пройдет масса мероприятий, в том числе в тематическом парке развлечений. "В программе праздничных шоу: парад сказочных героев, оркестр Дедов Морозов, барабанное шоу, праздничный парад персонажей по улицам Сочи парка, веселая дискотека, праздник в Резиденции Бабы-Яги, представления в дельфинарии, шоу мыльных пузырей, шоу медвежат Потапа и Милы", - рассказали в администрации. Там добавили, что с 28 декабря в парке откроется усадьба Деда Мороза и заработают все аттракционы.

В пресс-службе курорта "Роза Хутор" агентству уточнили, что там планируется череда зимних фестивалей: молодежный праздник RosaFest, NewStarCamp и красочный высокогорный фестиваль "Бугель-вугель". С 4 по 7 января на курорте пройдет рождественский концерт, 7 января сцена LiveFest будет отдана самым актуальным представителям городских музыкальных стилей.

Кроме того, на курорте в новом сезоне можно будет прокатиться на горных санках родельбан, тюбинге, собачьих упряжках в хаски-центре, оленях, полетать на парапланах и посетить этноферму "Шишин двор", где туристы смогут пообщаться с домашними козами, продегустировать фермерские сыры, мед и выпечку, а также посетить уютную деревню с бытом русских переселенцев XIX века.

В пресс-службе курорта "Красная Поляна" ТАСС рассказали, что одной из новинок курорта станет услуга "Рассвет на трассе", которая подразумевает восхождение на гору в сопровождении гида ранним утром перед открытием курорта и встречу рассвета на вершине. С 1 по 11 января в казино курорта состоятся бесплатные концерты Эмира Кустурицы, Владимира Кузьмина, Лолиты, групп "Ленинград", "Градусы" и "2Маши".

Как рассказали в пресс-службе администрации в Сочи, 31 декабря на площади Флага пройдет бесплатный праздничный концерт "20Сочи20". Там же будет организована новогодняя ярмарка. В новогоднюю ночь в Сочи парке ожидаются выступления кавер-групп, ночные полеты на аттракционах и иллюзионное шоу.

Курорт "Роза Хутор" в новогоднюю ночь подарит гостям праздничное шоу световых технологий. Гигантским экраном для видеопроекции станет центральное здание Ратуши на площади курорта. Хедлайнером мероприятия станет группа "Моральный кодекс". Завершится праздник красочным фейерверком.

Открытие сезона

Открытие горнолыжного сезона в "Красной Поляне" состоялось 6 декабря. 14 декабря на курорте состоится мероприятие "Fun Contest Первый снег", в программе которого запланированы развлечения и спортивные соревнования для лыжников и сноубордистов. Кроме того, 14 числа состоятся показательные выступления профессиональных райдеров, массовый заезд лучших инструкторов курорта и международный турнир по смешанным единоборствам, сообщалось ранее в пресс-службе курорта.

Открытие зимнего горнолыжного сезона на "Розе Хутор" состоится 21 декабря. Однако в связи с благоприятными погодными условиями, катания стартуют на неделю раньше - 13 числа. Там же состоятся представление "Саксофонистов Сантаклаусов", барабанное шоу, показ "горнолыжной моды", танцевальный флешмоб и открытый концерт группы Burito, который завершится праздничным салютом.

В новом сезоне гости курорта смогут пройти квест во время катаний. Кроме того, в зимнем сезоне 2019/2020 можно будет воспользоваться услугой "катание под звездами" с 19:00 до 23:00.

На всех горнолыжных курортах заработает единый ски-пасс. Для туристов по одному билету будут доступны канатные дороги и трассы, а также инфраструктура каждого из трех курортов - прокаты снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе и дополнительные услуги. Между нижними станциями канатных дорог трех курортов будет курсировать бесплатный автобус для обладателей единого ски-пасса.

Безопасность превыше всего

Как рассказали в пресс-службе администрации города, с начала ноября 2019 года межведомственной комиссией, в которую входят сотрудники администрации и правоохранительных органов на постоянной основе проводятся обследования объектов размещения горного кластера города Сочи. Комиссия проводит проверку готовности служб и сервисов к обеспечению антитеррористической защищенности и технической готовности в рамках подготовки к зимнему курортному сезону 2019-2020 годов. Сейчас большинство объектов размещения обследованы.

Кроме того, проводится мониторинг качества предоставления гостиничных услуг, определяются мероприятия по усилению антитеррористической защищенности на период зимнего курортного сезона и на новогодних и рождественских мероприятий. Запланировано увеличение подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования и выездных бригад скорой медицинской помощи.