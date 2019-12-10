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Учителя русского языка из России проведут курсы повышения квалификации для коллег в Сирии

Курсы будут проходить на базе Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, который откроется 12 декабря

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Учителя русского языка из нескольких регионов РФ с 12 по 18 декабря проведут для своих коллег в Сирии курсы по повышению квалификации. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Министерства просвещения России.

"В декабре 2019 года педагоги русского языка из нескольких регионов России посетят Сирию для проведения курсов повышения квалификации сирийских педагогов-русистов. Делегацию российских педагогов примет министр просвещения САР Имад Аль-Азб.", - говорится в сообщении.

Курсы будут проходить на базе Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, который откроется в Сирии 12 декабря.

Создание центра, сказали в Минпросвещения, проходит в рамках реализации ведомственной целевой программы "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов РФ". На нее с 2019 по 2025 год будет выделено порядка 7,4 млрд рублей. Эти средства, добавили в министерстве, пойдут на укрепление позиций русского языка и развитие инфраструктуры российского образования за рубежом: создание подобных сирийскому центров по продвижению русского языка, сети образовательных курсов и интернет-школ русского языка, проведение уроков повышения квалификации для педагогов и учебно-методическую поддержку образовательных организаций.

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