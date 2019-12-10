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В СИЗО "Бутырка" пресечена попытка передачи почти 100 г гашиша и 15 мобильных телефонов

Пытавшиеся передать запрещенные предметы уже задержаны

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники СИЗО "Бутырка" пресекли попытку передачи почти 100 г гашиша и 15 мобильных телефонов. Как сообщили во вторник журналистам в УФСИН по Москве, "злоумышленники, пытавшиеся передать запрещенные предметы, были задержаны".

Гашиш был обнаружен при досмотре вещевой передачи на имя одного из обвиняемых. "Под стельками из-под зимней обуви были спрятаны две пластины темного цвета со специфическим запахом. По результатам экспертизы установлено, что вещество является гашишем, общий вес которого составляет 92,7 г", - уточнили в УФСИН. На следующий день в этом же СИЗО в комнате приема передач было обнаружено 15 сотовых телефонов, спрятанных в полиэтиленовых банках из-под какао.

По данным фактам проводятся проверки.

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