Дом танца для дагестанской "Лезгинки" планируется построить к 2022 году

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Дом танца для дагестанского танцевального ансамбля "Лезгинка" планируется построить до конца 2021 года, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор "Лезгинки" Джамбулат Магомедов.

"С 1 января 2020 года, как мы надеемся, начнется создание новой базы "Лезгинки": будет выделено финансирование, пройдут торги, а чуть позже приступят к строительству. Уже определен участок - это 1,7 га на берегу Каспийского моря, прекрасное место. Думаю, до конца 2021 года работы будут завершены", - сказал он.

Магомедов уточнил, что Дом танца позволит обеспечить базу для подготовки новых кадров, занятий с детьми и репетиций ансамбля.

"Благодаря современному оснащению труд наших артистов - а это, на самом деле, тяжелейший труд - станет более комфортным, снизится риск травм для танцоров. Будет своя медицинская служба, которая займется изучением нагрузок, поможет рассчитывать даже индивидуальное питание. Сегодняшние технологии это позволяют. В собственных пошивочных цехах мы сможем шить костюмы для ансамбля", - пояснил он.

Кроме того, на базе Дома танца планируется проводить мастер-классы для танцоров, активнее участвовать в туристических программах. "Эти проекты коммерческие, они помогут в развитии ансамбля, дадут возможность нашим ребятам заработать, а гости увидят и, надеюсь, полюбят настоящую кавказскую лезгинку, будут рассказывать о ней в своих странах и тем самым популяризировать наш дагестанский танец", - подчеркнул собеседник.

О "Лезгинке"

Государственный академический ансамбль танца "Лезгинка" был создан в 1958 году, в его состав входят представители разных народов Северного Кавказа. В репертуаре коллектива более 100 танцев народов Кавказа и других регионов России.

За более 60 лет своего существования ансамбль побывал на гастролях в 65 странах, стал победителем 48 фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов. В декабре 2017 года коллектив ансамбля танца дал семь концертов на авиабазе "Хмеймим" и на заставах в Сирии, был удостоен медали Министерства обороны России "Участнику военной операции в Сирии".

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