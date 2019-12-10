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Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре запустят в канун Нового года

Мост свяжет центр города с отдаленными районами Волгарь и Южный город

САМАРА. 10 декабря. /ТАСС/. Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре, который свяжет исторический центр города с отдаленными районами Волгарь и Южный город, запустят 30-31 декабря. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального Минтранса.

"Планируемая дата [открытия движения] 30-31.12.19", - говорится в сообщении.

Фрунзенский мост свяжет центр города с жилыми районами на другом берегу реки Самара, благодаря чему улучшиться транспортная доступность до жилых районов Волгарь и Южный город. Сейчас к этим районам ведет двухполосный мост - по одной полосе в каждом направлении, - в районе которого в утренние и вечерние часы образуются многокилометровые заторы.

Мост соединен с двумя берегами реки Самара. На правом берегу ведется переустройство коммуникаций, на левом устанавливают опоры освещения, оборудуют контактные сети для движения троллейбусов. На строительстве моста работают 450 человек и 80 единиц техники.

Теги
РоссияСамарская область
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