Новый тариф на ТКО в Забайкалье планируют утвердить до 20 декабря

ЧИТА, 10 декабря. /ТАСС/. Единый предельный тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Забайкальском крае утвердят до 20 декабря. Об этом во вторник сообщила руководитель региональной службы по тарифам и ценообразованию (РСТ) Елена Морозова.

Забайкалье должно перейти на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2020 года, на год позже большинства регионов России. Власти края попросили отсрочку из-за неготовности к реформе. В начале декабря глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назвал Забайкалье в числе трех регионов, которые, скорее всего, не успеют перейти на новую систему до начала 2020 года.

"Сейчас РСТ производит соответствующие расчеты, это кропотливый труд. Планируем завершить эту работу до конца недели, после чего будет сформирован тариф как для организаций, занимающихся обслуживанием свалок, так и единый предельный тариф для регионального оператора. После завершения расчета полученные тарифы будут предоставлены для обсуждения всем заинтересованным лицам, общественным организациям. Утверждение тарифа состоится ориентировочно 19-20 декабря", - сказала Морозова на заседании комитета Законодательного собрания Забайкальского края.

Глава РСТ объяснила, что тариф, прежде всего, включает транспортные расходы по перевозке мусора, содержанию и амортизации автомобилей, их заправке и обслуживанию, а также траты на захоронение отходов. Кроме того, в него войдут расходы на закупку мусорных контейнеров.

В октябре Морозова сказала ТАСС, что новый тариф не приведет к существенному росту оплаты. Точный размер тарифа пока неизвестен. "Цифра изменится, конечно, мы не можем подогнать ее копейка в копейку. Нам необходимо завершить расчеты, чтобы не было вопросов ни у потребителей, ни у регионального оператора. Наша задача как регулятора - определить баланс между поставщиком услуг и потребителем", - пояснила глава РСТ.

"Сделаем все в срок, как договаривались", - подчеркнула Морозова.

Отсрочка для Забайкалья

Реформа обращения с ТКО началась в РФ 1 января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Забайкалье переходит на новую систему на год позже других регионов. В начале сентября губернатор Забайкальского края Александр Осипов в интервью ТАСС сообщил, что власти региона не рассматривают возможности для новых отсрочек и намерены к 1 января 2020 года полностью подготовиться к переходу на новую схему.

В начале октября правительство Забайкальского края утвердило территориальную схему обращения с ТКО, которая является ключевым документом для перехода на новую систему. Схема предполагает строительство семи полигонов, семи сортировочных комплексов и 31 площадки временного накопления. Построить все полигоны планируется до 2023 года. Их намерены разместить в городе Петровск-Забайкальский, поселках Оловянная и Новая Чара, а также в Читинском, Шилкинском, Краснокаменском и Чернышевском районах.

После утверждения территориальной схемы региональный оператор по обращению с ТКО - компания "Олерон+" - должен провести электронные аукционы для определения операторов транспортировки отходов, которые будут обязаны перевозить их на территории своих лотов. Региональный оператор обязан разыграть не менее 50% от объема всего рынка ТКО Забайкальского края. Оставшиеся 50% он может транспортировать самостоятельно или привлечь к этому операторов по прямым договорам. Это необходимо для соблюдения конкуренции.