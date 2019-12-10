Комсомольск-на-Амуре просит направить средства плана развития на ремонт дворов и крыш школ

ТАСС, 10 декабря. Власти Комсомольска-на-Амуре просят перераспределить деньги, выделенные по долгосрочному плану социально-экономического развития города, на ремонт дворов и крыш детских садов и школ. Об этом сообщается на сайте городской администрации в понедельник.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в октябре в числе проблемных объектов из плана развития города, вызывающих опасения по срокам, называл детский больничный комплекс, онкоцентр, Комсомольское шоссе и набережную. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев также указывал на отставание в сроках реализации плана. Он сообщал, что это может грозить отменой финансирования. В декабре в правительстве края сообщили, что сроки ввода ряда объектов перенесены на 2021-2022 годы.

"Администрация Комсомольска-на-Амуре направила в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики заявку о перераспределении денег в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. В ней речь идет о неосвоенных средствах, которые могли бы вернуться в федеральный бюджет, но они нужны городу и могли бы быть использованы для решения таких острых и насущных проблем, как ремонт дворовых территорий и крыш детских садов и школ", - говорится в сообщении.

В частности, муниципалитет в 2020 году предлагает направить около 130 млн рублей на ремонт 50 дворовых территорий и еще около 130 млн рублей на ремонт крыш в комсомольских школах и детских садах. Как сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации, ремонт крыш необходим примерно полутора десяткам учреждений. Последние два года на эти цели средств не выделялось, школы сами ремонтировали крыши за счет заработанных платными занятиями средств.

Дворы в этом году ремонтировались за счет средств краевого бюджета при софинансировании из городского. Работы провели всего по 16 дворам, это почти вдвое меньше чем в предыдущие годы, когда средства выделялись по федеральной программе по формированию комфортной городской среды.

"Более половины жалоб, которые поступают в адрес главы города, связаны с плохим состоянием дворов, крыш школ и детских садиков", - отмечается в сообщении.

О плане комплексного развития города

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре до 2025 года был утвержден по поручению президента РФ Владимира Путина в 2016 году. В плане предусматривается реализация 34 мероприятий, создание 30 объектов инфраструктуры на 41 млрд рублей. За прошедшие годы реализована примерно половина направленных на развитие города мероприятий, был реконструирован драматический театр, построена первая на Дальнем Востоке инженерная школа, введены две подстанции и распределительный газопровод. С 2016 года на это было направлено 11,3 млрд рублей, 6,7 млрд рублей из них - из федерального бюджета.

Сейчас развернуто строительство больничного комплекса, онкодиспансера, дамб, ведется реконструкция улиц и набережной, идет работа по созданию центра сложнокоординационных видов спорта, центра игровых видов спорта и единоборств. В декабре будет сдана станция скорой медицинской помощи.