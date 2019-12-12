Как правильно давать в долг? Советы нотариуса

Согласно недавнему опросу, проведенному изданием "Коммерсантъ", почти половина россиян (49%) выступают против одалживания денег. Причина на поверхности: часто должники не торопятся возвращать выданные им на честном слове деньги либо вовсе отказываются выполнять взятые на себя финансовые обязательства. Четверть опрошенных (25%) "терпеливо ждут и тактично напоминают" о долге, и в результате лишь 8% участников опроса вовремя получают назад свои средства. Эти данные подтверждает и исследование портала Superjob.ru: никогда и никому не дают денег в долг 39% респондентов.

Получается, что решение одолжить кому-то денег почти неизбежно ведет к их потере. Однако, если разобраться, станет ясно, что такая "неизбежность" - скорее результат недостатка юридических знаний у наших соотечественников. Как правильно дать в долг и не потерять деньги?

Разобраться в терминах

В бытовом общении нам привычны выражения "дать в долг" и "одолжить", но юридически правильно говорить "кредит" - это продукт, который выдает банк под проценты, - и "заем" - когда один человек (займодавец) дает в долг другому (заемщик), а тот обязан его вернуть в срок. Заем - более общее понятие: такая операция возможна как между частными, так и между юридическими лицами, с процентами или без.

Определиться с формой

По закону, любые сделки между гражданами, превышающие по сумме 10 000 рублей, должны оформляться в письменном виде. При этом многие привыкли обходиться распиской в свободной форме. Однако нужно помнить, что расписка не дает никаких гарантий, ее основное назначение - зафиксировать факт передачи денег. Вернуть долг через суд, основываясь на таком документе, крайне проблематично. Поэтому распиской можно ограничиться лишь в том случае, когда сумма займа несущественна и вы морально готовы смириться с потерей этих денег. Однако даже в этом случае следует соблюсти несколько простых правил.

Расписку пишет от руки лично тот, кому вы одалживаете деньги. Если дело доходит до суда, то заемщик может отрицать наличие долга или сказать, что расписку он не писал, а подпись подделана. В расписке указываются паспортные данные должника и кредитора, сумма займа, а также дата передачи денег. Некоторые ошибочно думают, что в расписке можно указать и другие нюансы вроде условий возврата средств или размера неустойки. Такие уточнения допустимы только в полноценном договоре займа. Заемщик должен подтвердить получение денег, поставив свою подпись. Сумму можно передать и лично, но лучше сделать банковский перевод: так вы дополнительно зафиксируете факт передачи денег.

Во всех остальных случаях лучше обратиться к нотариусу и оформить полноценный договор займа.