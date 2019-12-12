Как правильно давать в долг? Советы нотариуса

Согласно недавнему опросу, проведенному изданием "Коммерсантъ", почти половина россиян (49%) выступают против одалживания денег. Причина на поверхности: часто должники не торопятся возвращать выданные им на честном слове деньги либо вовсе отказываются выполнять взятые на себя финансовые обязательства. Четверть опрошенных (25%) "терпеливо ждут и тактично напоминают" о долге, и в результате лишь 8% участников опроса вовремя получают назад свои средства. Эти данные подтверждает и исследование портала Superjob.ru: никогда и никому не дают денег в долг 39% респондентов.
Получается, что решение одолжить кому-то денег почти неизбежно ведет к их потере. Однако, если разобраться, станет ясно, что такая "неизбежность" - скорее результат недостатка юридических знаний у наших соотечественников. Как правильно дать в долг и не потерять деньги?
Разобраться в терминах
В бытовом общении нам привычны выражения "дать в долг" и "одолжить", но юридически правильно говорить "кредит" - это продукт, который выдает банк под проценты, - и "заем" - когда один человек (займодавец) дает в долг другому (заемщик), а тот обязан его вернуть в срок. Заем - более общее понятие: такая операция возможна как между частными, так и между юридическими лицами, с процентами или без.
Определиться с формой
По закону, любые сделки между гражданами, превышающие по сумме 10 000 рублей, должны оформляться в письменном виде. При этом многие привыкли обходиться распиской в свободной форме. Однако нужно помнить, что расписка не дает никаких гарантий, ее основное назначение - зафиксировать факт передачи денег. Вернуть долг через суд, основываясь на таком документе, крайне проблематично. Поэтому распиской можно ограничиться лишь в том случае, когда сумма займа несущественна и вы морально готовы смириться с потерей этих денег. Однако даже в этом случае следует соблюсти несколько простых правил.
- Расписку пишет от руки лично тот, кому вы одалживаете деньги. Если дело доходит до суда, то заемщик может отрицать наличие долга или сказать, что расписку он не писал, а подпись подделана.
- В расписке указываются паспортные данные должника и кредитора, сумма займа, а также дата передачи денег. Некоторые ошибочно думают, что в расписке можно указать и другие нюансы вроде условий возврата средств или размера неустойки. Такие уточнения допустимы только в полноценном договоре займа.
- Заемщик должен подтвердить получение денег, поставив свою подпись. Сумму можно передать и лично, но лучше сделать банковский перевод: так вы дополнительно зафиксируете факт передачи денег.
Во всех остальных случаях лучше обратиться к нотариусу и оформить полноценный договор займа.
Соглашение сторон, по которому одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное количество других вещей того же рода и качества.
В договоре займа подробно прописываются все важные условия сделки: форма выдачи и возврата денег, проценты или их отсутствие, сроки возвращения средств займодателю, санкции за их нарушение и другие. Но и это еще не все: чтобы максимально себя обезопасить, нужно сделать следующий шаг.
Заверить документ у нотариуса
Во-первых, нотариус проконтролирует верность и полноту содержания документа. Во-вторых, проверит добровольность и осознанность намерений сторон, понимание ими правовой сути каждого пункта соглашения. Благодаря этому впоследствии ни заемщик, ни кредитор не смогут оспорить сделку, сославшись на свою бессознательность или введение их в заблуждение в момент подписания договора. В-третьих, именно нотариальная форма договора займа позволяет взыскать долги по нему без обращения в суд. Если деньги не вернут в срок, займодателю будет достаточно получить исполнительную надпись нотариуса. то есть распоряжение о принудительном взыскании денег. Эта отметка дает право решить долговой вопрос без лишних трат времени и средств - напрямую через судебных приставов.
Распоряжение нотариуса на договоре о принудительном взыскании суммы денег или какого-либо имущества с должника в пользу кредитора.
В свою очередь, исполнительная надпись подходит для любого вида соглашения в нотариальной форме, подразумевающих передачу средств или имущества (в том числе для договоров аренды, договоров оказания тех или иных услуг), а также для кредитных договоров. Прежде чем ее получить, кредитору необходимо оповестить должника о намерении использовать исполнительную надпись. Для этого нужно отправить заказное письмо с уведомлением и подождать 14 дней.
Если после двух недель деньги не вернули, заемщик может обратиться за совершением исполнительной надписи в любую удобную нотариальную контору. Кроме того, исполнительная надпись нотариуса защищает людей от мошенничества, так как нотариус проверяет правомочность документов, в отличие от похожего механизма "судебного приказа".
Тариф на получение услуги "исполнительная надпись нотариуса" составляет 0,5% от суммы долга, в то время как судебная пошлина может достигать 4% от величины иска. Переживать по этому поводу не стоит: фактически оплачивать совершение исполнительной надписи будет именно должник, ее стоимость включается в итоговую сумму взыскания.
Для заемщиков тоже есть хорошие новости: если к ним будет применяться исполнительная надпись, то штрафов за просрочку долга не будет.
Кроме того, исполнительная надпись нотариуса защищает от мошенничества, так как при такой услуге нотариус обязательно проверяет правомочность документов. Механизм действия судебного приказа похож, но процедура получения средств на его основании оказалась столь простой, что этим инструментом сразу же заинтересовалось огромное число мошенников.
Постановление судьи о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника, вынесенное по заявлению кредитора.
Чтобы заполучить чужие средства, преступнику достаточно узнать паспортные данные "должника", составить на их основе расписку о выдаче денег и прийти с документами к судье. Чтобы не попасться, аферисты меняют адрес заемщика, из-за чего письма с копией судебного приказа не доходят до жертвы аферы, а суд не получает возражений по принятому решению. После того, как проходит установленный законом срок, мошенник обращается с судебным приказом в банк, который без выяснения обстоятельств списывает "долг" со счета обманутого гражданина.
Изучать нововведения
В Федеральной нотариальной палате отмечают, что в ближайшем будущем получить исполнительную надпись на договоре будет еще проще: для этого даже не придется идти к нотариусу. Совершение исполнительных надписей планируется включить в перечень нотариальных услуг, которые будут предоставляться в удаленном формате.
Так как исполнительная надпись не требует проверки соответствия воли и волеизъявления заявителя, ее удаленное совершение еще больше упростит процесс регулирования договорных отношений и поможет ускорить процедуру взыскания долгов.