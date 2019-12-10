Союз журналистов РФ призвал Зеленского снять запреты на въезд в страну представителям СМИ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) призвал президента Украины Владимира Зеленского после его приглашения российских журналистов посетить страну снять для представителей СМИ запреты на въезд, а также обеспечить полную безопасность россиян во время таких поездок. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщил секретарь Союза Тимур Шафир.

"Приглашение журналистов из России посетить Украину, сделанное в таком замечательном, по мнению некоторых, остроумном ключе, это одно. Второе - это практика, а практика такова, что на данный момент многие наши коллеги, журналисты России, находятся в так называемых списках "Миротворца", в которых выложены их персональные данные, адреса, в которых содержатся непосредственные призывы к их аресту или каким-то иным мерам воздействия на них", - сказал Шафир.

По его словам, ряду российских журналистов запрещен въезд на территорию Украины. "Коллеги (и украинские, и российские журналисты) находятся в заключении. Стоит напомнить и о том, что в течение последних лет много журналистов были убиты не только в ходе военного конфликта на востоке страны, на Донбассе, а непосредственно в Киеве, - эти фамилии известны всем, включая и президента Украины, и других руководителей государства. Поэтому приглашение, сделанное на словах, - это замечательно, но приглашение, которое имеет под собой какую-то опору, какой-то реальный базис, должно включать в себя целый ряд действий. Речь должна идти о гарантиях безопасности наших журналистов, снятие запретов на въезд на территорию республики для коллег - это планомерные, последовательные и системные действия", - добавил он.

Приглашение Зеленского

Ранее Зеленский во время саммита в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, Германия) пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. При этом он высказал мнение, что в настоящее время российские СМИ освещают события на Украине в ином русле, что его не устраивает. Приглашение президента Украины прозвучало впервые за последние годы. Зеленский, в частности, обратился и к российскому телеведущему Владимиру Соловьеву.

В беседе с корреспондентом ТАСС Соловьев в понедельник высказал готовность отправиться на Украину в случае снятия запрета на его въезд.

"Меня удивляет, что Владимир Александрович не знает, что я официальными властями запрещен к въезду на Украину. Поэтому, как я понимаю, с меня снимают запрет и Владимир Александрович предлагает для меня устроить экскурсию, которую он сам хочет провести <...> Я бы с радостью, конечно, это предложение принял, особенно если бы это совместили с интервью", - сказал Соловьев. Он также высказал готовность во время такой возможной поездки организовать переговоры Зеленского с главами ДНР и ЛНР.

Предшественник Зеленского на посту главы украинского государства - Петр Порошенко - принципиально отказывался разговаривать с российскими журналистами. Киев запретил вещание российских каналов в стране, а некоторые журналисты подвергались давлению, угрозам, а в случае с главным редактором "РИА Новости Украина", гражданином РФ Кириллом Вышинским и уголовному преследованию.