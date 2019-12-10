Комитет СФ не поддержал повышение штрафов за невыполнение требований депутатов и сенаторов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности на заседании во вторник не поддержал законопроект, предлагающий повысить до 5-10 тыс. рублей штрафы за невыполнение чиновниками законных требований депутатов Госдумы и членов Совфеда, а также за несвоевременное предоставление им запрошенной информации.

"Я предлагаю комитету концепцию данного законопроекта не поддерживать. Нужно отметить, что в настоящее время действующие размеры штрафов за невыполнение законных требований парламентариев идентичны размерам штрафов, которые установлены за невыполнение требований иных должностных лиц: уполномоченного по правам человека, прокурора, следователя, дознавателя и так далее. Таким образом, [законопроектом] предлагается вывести одну группу людей, наделенных публичной властью, за пределы реакции на невыполнение законных требований другой группы лиц. Второе - в настоящее время в министерстве юстиции РФ готовят новую редакцию КоАП, с моей точки зрения, нам нужно системно подходить к проведению административной реформы и дождаться той редакции, которую Минюст предложит", - сказал член комитета Сергей Фабричный, который был докладчиком по проекту.

Члены комитета в итоге не поддержали законопроект. При этом первый зампред комитета Светлана Горячева предложила сенаторам подумать о разработке законодательной инициативы о повышении штрафов за невыполнение законных требований всех должностных лиц, а не только парламентариев.

Глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко подчеркнул, что сенаторы готовы предложить данную поправку, если новая редакция КоАП РФ не будет включать повышение штрафов за невыполнение законных требований должностных лиц. "Мы готовы предложить проработать поправки, чтобы учесть данное предложение", - сказал Тимченко.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный внес законопроект в Госдуму в сентябре, на данный момент он еще не прошел первое чтение. Документ предполагает не только повышение штрафов с 2-3 тыс. до 5-10 тыс. рублей, но и дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. Одновременно предлагается увеличить штрафы за "несоблюдение должностным лицом установленных сроков предоставления информации (документов, материалов, ответов на обращения) члену Совета Федерации или депутату Государственной думы" с нынешних 1-2 тыс. рублей до 5-10 тыс. рублей.