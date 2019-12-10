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Российско-индийские отношения

Поклонская предложила провести в следующем году Неделю Индии в Крыму

По ее словам, идея вызвала большой интерес у индийской стороны

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя думского комитета по международным делам Наталья Поклонская предложила провести в следующем году Неделю Индии на полуострове.

"Я предложила организовать Неделю Индии в Крыму. Мы готовы представить культуру, традиции и обычаи Индии у нас на полуострове", - рассказала ТАСС Поклонская, которая прибыла в Нью-Дели для участия в работе международной конференции, посвященной Дню прав человека.

Она отметила, что предложение вызвало большой интерес собравшихся на конференции, на которой присутствовали государственный министр социальной справедливости, расширения прав и возможностей Индии Рамдас Атхавале, глава Международной федерации индийско-российских молодежных клубов и Международного форума БРИКС Пурнима Ананд, посол России в Индии Николай Кудашев.

"Госпожа Пурнима Ананд выразила готовность сформировать группу из ряда представителей индийских молодежных движений, журналистов, представителей общественности для посещения Крыма. Неделя Индии в Крыму может состояться уже в 2020 году", - добавила Поклонская.

Депутат ГД сказала, что сам приезд в Индию уже можно назвать победой. "Индийцы очень внимательно выслушали нашу информацию про Крым. Я объясняла, что крымчане реализовали свое право на самоопределение, которое закреплено и в уставе ООН, и во Всеобщей декларации прав человека", - подчеркнула она.

При этом Поклонская констатировала, что высказать официальную позицию в поддержку крымчан индийцы, как и представители других стран еще не готовы. "Но в личных встречах индийцы, в том числе политики, с которыми я встречалась, нас поддерживают", - указала собеседница агентства. Она добавила, что у нее также запланированы встречи с депутатами в парламенте Индии и с представителями общественности.

Теги
ИндияРоссияРоссийско-индийские отношенияПоклонская, Наталья ВладимировнаКрым
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