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В Стерлитамаке врач использовал скотч, чтобы закрепить прибор на теле пациента

Он заплатит штраф в размере 3 тыс. рублей

УФА, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудников больницы Стерлитамака привлекли к дисциплинарной ответственности за использование скотча для крепления медицинского прибора на теле пациента, один из врачей оштрафован на 3 тыс. рублей, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры республики.

"Установлено, что в ноябре текущего года сотрудники Стерлитамакской городской больницы №4 использовали клейкую ленту-скотч при фиксации прибора Холтера на теле пожилого мужчины. По данному факту прокуратура города внесла в адрес главного врача больницы представление об устранении нарушений закона. Требования надзорного ведомства удовлетворены, трое сотрудников больницы привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

После публикаций в СМИ прокуратура начала проверку.

"Кроме того, по инициативе прокуратуры виновный врач привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ ("Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований") в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе.

Инцидент является нарушением требований уважительного и гуманного отношения к пациенту со стороны медицинских работников, уточнили в прокуратуре.

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