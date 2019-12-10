Опрос: каждому третьему россиянину не хватает денег на билеты в театр

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Билеты в театр недоступны или ограниченно доступны примерно для трети россиян, свидетельствуют данные исследования, которые привел заслуженный деятель науки РФ, профессор Александр Рубинштейн на заключительном форуме "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" в театральном центре Союза театральных деятелей РФ "На Страстном" в Москве во вторник.

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"В результате опроса зрители, 28% <...>, указали, что при их нынешнем доходе цены на билеты в театр являются для них недоступными или ограниченно доступными", - сообщил Рубинштейн. При этом, 20,6% из этой категории россиян - работающие. "Получается, даже работающие - каждый пятый! - ограничены в возможностях посещать театр. Это феномен российской экономики - бедность работающих, ни в одной стране мира такого нет", - сказал Рубинштейн.

Говоря о том, какие группы населения попали в эту категорию, Рубинштейн отметил, что это, в частности, студенты и аспиранты (49%). "Половина молодых людей, которые хотели бы ходить в театр, не имеют для этого достаточных ресурсов", - сказал он. Число пенсионеров, которым не по карману посещение театра, составило 34%, школьников - 32%, "но за них платят родители, поэтому это отдельная ситуация", сказал Рубинштейн.

Одной из проблем в театральной сфере эксперты считают тенденцию коммерциализации театров, отношение бюджетных субсидий учредителя к величине расходов театров. Если в 2005 году этот показатель составлял 80,2%, в 2018-м - 74,9%, то в 2019-м этот показатель стремится к 71%, говорят исследователи.

Опрос охватил порядка восьми федеральных округов, 82 субъектов РФ и 200 городов, в которых расположены более 600 профессиональных театров. На вопросы анкеты ответили более 12 тыс. человек. Опрос проведен Государственным институтом искусствознания в партнерстве с Союзом театральных деятелей РФ, региональными отделениями СТД РФ, Институтом экономики РАН, Школой-студией МХАТ.

"Подобного рода исследования следует проводить хотя бы раз в три года, чтобы мониторить ситуацию - как с точки зрения экономики, так и с точки зрения страны", - сказал Рубинштейн.