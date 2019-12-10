{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос: каждому третьему россиянину не хватает денег на билеты в театр

Проведенный опрос охватил 82 субъекта РФ и 200 городов
Описание
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Билеты в театр недоступны или ограниченно доступны примерно для трети россиян, свидетельствуют данные исследования, которые привел заслуженный деятель науки РФ, профессор Александр Рубинштейн на заключительном форуме "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" в театральном центре Союза театральных деятелей РФ "На Страстном" в Москве во вторник.

Спецпроект на тему
Виртуальная экскурсия по четырем театрам России в формате 360° Проект рассказывает об истории театров и их работе

"В результате опроса зрители, 28% <...>, указали, что при их нынешнем доходе цены на билеты в театр являются для них недоступными или ограниченно доступными", - сообщил Рубинштейн. При этом, 20,6% из этой категории россиян - работающие. "Получается, даже работающие - каждый пятый! - ограничены в возможностях посещать театр. Это феномен российской экономики - бедность работающих, ни в одной стране мира такого нет", - сказал Рубинштейн.

Говоря о том, какие группы населения попали в эту категорию, Рубинштейн отметил, что это, в частности, студенты и аспиранты (49%). "Половина молодых людей, которые хотели бы ходить в театр, не имеют для этого достаточных ресурсов", - сказал он. Число пенсионеров, которым не по карману посещение театра, составило 34%, школьников - 32%, "но за них платят родители, поэтому это отдельная ситуация", сказал Рубинштейн.

Одной из проблем в театральной сфере эксперты считают тенденцию коммерциализации театров, отношение бюджетных субсидий учредителя к величине расходов театров. Если в 2005 году этот показатель составлял 80,2%, в 2018-м - 74,9%, то в 2019-м этот показатель стремится к 71%, говорят исследователи.

Опрос охватил порядка восьми федеральных округов, 82 субъектов РФ и 200 городов, в которых расположены более 600 профессиональных театров. На вопросы анкеты ответили более 12 тыс. человек. Опрос проведен Государственным институтом искусствознания в партнерстве с Союзом театральных деятелей РФ, региональными отделениями СТД РФ, Институтом экономики РАН, Школой-студией МХАТ.

"Подобного рода исследования следует проводить хотя бы раз в три года, чтобы мониторить ситуацию - как с точки зрения экономики, так и с точки зрения страны", - сказал Рубинштейн.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Госдума продлила возможность работы медучреждений Крыма без лицензий до 2021 года
Авторы документа отмечают, что у медорганизаций в Крыму и Севастополе нет возможности выполнить в полном объеме необходимые лицензионные требования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС