Опрос: более 60% жителей городов-миллионников в России пользуются доставкой еды

Сервисами доставки еды пользуются 65% жителей городов с населением более 1 млн человек. Об этом говорится в исследовании компании OMI (Online Market Intelligence).

Именно такое количество респондентов хотя бы один раз заказывало еду в течение последних трех месяцев. Больше всего любителей сервисов доставки еды живет в Санкт-Петербурге - 67% от общего числа жителей города. Среди москвичей этот показатель составил 65%.

Чаще всего респонденты отдают предпочтение доставкам Delivery Club (43%) и "Яндекс.Еда" (37%). Также 30% опрошенных делают заказы в "Додо Пицца".

Самая распространенная сумма заказа в расчете на человека - от 300 до 500 рублей (у 43% респондентов). В Москве средний чек выше - 500−700 рублей (36%).

В исследовании отмечается, что женатые и замужние респонденты заказывают еду чаще других - 70%. Если в семье есть дети, то это тоже влияет на частоту заказа доставки. Чем детей больше, тем больше вероятность пользования услугой: 76% семей с одним ребенком, 79% с двумя и 81% с тремя детьми заказывали еду через какой-либо сервис за последние три месяца.

Авторы исследования собрали данные по выборке в 3 тыс. респондентов, проживающих в городах с населением более 1 млн человек. Выборка по половозрастной структуре репрезентативна населению городов-миллионников старше 18 лет.