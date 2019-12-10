{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума продлила возможность работы медучреждений Крыма без лицензий до 2021 года

Авторы законопроекта отмечают, что у медорганизаций в Крыму и Севастополе нет возможности выполнить в полном объеме необходимые лицензионные требования

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о продлении до 1 января 2021 года полномочий правительства РФ по определению срока, в течение которого допускается работа медицинских организаций Крыма и Севастополя без получения лицензий.

Срок данных полномочий истекает 1 января 2020 года. Его продление, согласно пояснительным материалам, обусловлено "необходимостью сохранения созданных условий в целях обеспечения завершения плавного перехода к действующей на территории РФ системе лицензирования медицинской деятельности".

Авторы - члены Совета Федерации и депутаты Госдумы - отмечают, что у медицинских организаций государственной системы здравоохранения в Крыму и Севастополе нет возможности выполнить в полном объеме необходимые лицензионные требования. В частности, речь идет о наличии зданий, строений, сооружений и помещений, необходимых для предоставления медицинских услуг, а также о наличии медицинских изделий, необходимых для предоставления этих услуг.

При этом, согласно закону, на вновь создаваемые медицинские организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, не распространяется положение, согласно которому при условии представления уведомления об осуществлении соответствующего вида деятельности и соблюдения временных обязательных требований, устанавливаемых федеральными органами власти, они могут работать без лицензии.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
Умер Юрий Лужков
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у президента и экс-мэра Москвы были очень теплые и конструктивные отношения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС