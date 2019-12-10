Госдума продлила возможность работы медучреждений Крыма без лицензий до 2021 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о продлении до 1 января 2021 года полномочий правительства РФ по определению срока, в течение которого допускается работа медицинских организаций Крыма и Севастополя без получения лицензий.

Срок данных полномочий истекает 1 января 2020 года. Его продление, согласно пояснительным материалам, обусловлено "необходимостью сохранения созданных условий в целях обеспечения завершения плавного перехода к действующей на территории РФ системе лицензирования медицинской деятельности".

Авторы - члены Совета Федерации и депутаты Госдумы - отмечают, что у медицинских организаций государственной системы здравоохранения в Крыму и Севастополе нет возможности выполнить в полном объеме необходимые лицензионные требования. В частности, речь идет о наличии зданий, строений, сооружений и помещений, необходимых для предоставления медицинских услуг, а также о наличии медицинских изделий, необходимых для предоставления этих услуг.

При этом, согласно закону, на вновь создаваемые медицинские организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, не распространяется положение, согласно которому при условии представления уведомления об осуществлении соответствующего вида деятельности и соблюдения временных обязательных требований, устанавливаемых федеральными органами власти, они могут работать без лицензии.