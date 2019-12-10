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"Игра престолов", "Мстители" и Нотр-Дам. Что обсуждали пользователи Twitter в 2019 году

Самым популярным политиком оказался президент США Дональд Трамп, а актером - сыгравший Человека-паука Том Холланд
Описание
© Travel man/Shutterstock/FOTODOM

Социальная сеть Twitter опубликовала в своем блоге рейтинг самых обсуждаемых тем и людей в 2019 году. Списки составлены исходя из числа пользователей, писавших об этих людях и темах, а не общего числа публикаций.

Топ-10 тем, которые чаще всего обсуждались вместе с соответствующими хэштегами:

  1. пожар в Нотр-Даме,
  2. начало эпохи Рэйва в Японии,
  3. кризис в Венесуэле,
  4. Brexit,
  5. тайфун "Хагибис",
  6. пожары в лесах Амазонии, 
  7. акции протекста в Гонконге,
  8. климатические протесты,
  9. стрельба в Крайстчерче,
  10. предвыборные дебаты демократов в США.

Топ-10 самых популярных политиков:

  1. президент США Дональд Трамп,
  2. бывший президент США Барак Обама,
  3. премьер-министр Индии Нарендра Моди,
  4. член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес,
  5. президент Бразилии Жаир Болсонару,
  6. кандидат в президенты США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс,
  7. бывший кандидата в президенты США и экс-глава Госдепа Хиллари Клинтон,
  8. бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден,
  9. президент Франции Эмманюэль Макрон,
  10. президент России Владимир Путин (единственный политик в рейтинге без аккаунта в соцсети).

Топ-10 самых популярных музыкантов:

  1. K-pop группа BTS,
  2. певица Ариана Гранде,
  3. рэпер Drake,
  4. певица Рианна,
  5. рэп-исполнительница Cardi B,
  6. певец Джастин Бибер
  7. певица Бейонсе,
  8. рэпер Канье Уэст,
  9. певица Билли Айлиш,
  10. певциа Lady Gaga.

У всех них есть профиль в Twitter.

Топ-10 самых популярных актеров и актрис:

  1. Том Холланд,
  2. Крис Эванс,
  3. Зендейя,
  4. Роберт Дауни - младший,
  5. Кэмерон Бойс (актер умер в 2019 году),
  6. Киану Ривз (не пользуется Twitter),
  7. Крис Хэмсворт,
  8. Канна Хасимото,
  9. Дженнифер Лопез,
  10. Марк Руффало.

Топ-10 самых обсуждаемых фильмов:

  1. "Мстители: Финал",
  2. "История игрушек 4",
  3. "Джокер",
  4. "Человек-паук: Вдали от дома",
  5. "Король Лев" (2019),
  6. "Дитя погоды",
  7. "Капитан Марвел",
  8. "Оно 2",
  9. "Звездные войны: Скайуокер. Восход",
  10. "Холодное сердце 2".

Топ-10 самых обсуждаемых сериалов и телешоу:

  1. "Игра престолов",
  2. "Очень странные дела",
  3. "Симпсоны",
  4. "Бумажный дом",
  5. "Анатомия страсти",
  6. британское реалити-шоу "Остров любви",
  7. американское реалити-шоу "Одиночество в сети",
  8. "Гриффины",
  9. "Ходячие мертвецы",
  10. "Нарко".

Были проанализированы посты, опубликованные в Twitter с 1 января по 15 ноября 2019 года.

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