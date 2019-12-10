"Игра престолов", "Мстители" и Нотр-Дам. Что обсуждали пользователи Twitter в 2019 году

Социальная сеть Twitter опубликовала в своем блоге рейтинг самых обсуждаемых тем и людей в 2019 году. Списки составлены исходя из числа пользователей, писавших об этих людях и темах, а не общего числа публикаций.
Топ-10 тем, которые чаще всего обсуждались вместе с соответствующими хэштегами:
- пожар в Нотр-Даме,
- начало эпохи Рэйва в Японии,
- кризис в Венесуэле,
- Brexit,
- тайфун "Хагибис",
- пожары в лесах Амазонии,
- акции протекста в Гонконге,
- климатические протесты,
- стрельба в Крайстчерче,
- предвыборные дебаты демократов в США.
Топ-10 самых популярных политиков:
- президент США Дональд Трамп,
- бывший президент США Барак Обама,
- премьер-министр Индии Нарендра Моди,
- член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес,
- президент Бразилии Жаир Болсонару,
- кандидат в президенты США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс,
- бывший кандидата в президенты США и экс-глава Госдепа Хиллари Клинтон,
- бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден,
- президент Франции Эмманюэль Макрон,
- президент России Владимир Путин (единственный политик в рейтинге без аккаунта в соцсети).
Топ-10 самых популярных музыкантов:
- K-pop группа BTS,
- певица Ариана Гранде,
- рэпер Drake,
- певица Рианна,
- рэп-исполнительница Cardi B,
- певец Джастин Бибер
- певица Бейонсе,
- рэпер Канье Уэст,
- певица Билли Айлиш,
- певциа Lady Gaga.
У всех них есть профиль в Twitter.
Топ-10 самых популярных актеров и актрис:
- Том Холланд,
- Крис Эванс,
- Зендейя,
- Роберт Дауни - младший,
- Кэмерон Бойс (актер умер в 2019 году),
- Киану Ривз (не пользуется Twitter),
- Крис Хэмсворт,
- Канна Хасимото,
- Дженнифер Лопез,
- Марк Руффало.
Топ-10 самых обсуждаемых фильмов:
- "Мстители: Финал",
- "История игрушек 4",
- "Джокер",
- "Человек-паук: Вдали от дома",
- "Король Лев" (2019),
- "Дитя погоды",
- "Капитан Марвел",
- "Оно 2",
- "Звездные войны: Скайуокер. Восход",
- "Холодное сердце 2".
Топ-10 самых обсуждаемых сериалов и телешоу:
- "Игра престолов",
- "Очень странные дела",
- "Симпсоны",
- "Бумажный дом",
- "Анатомия страсти",
- британское реалити-шоу "Остров любви",
- американское реалити-шоу "Одиночество в сети",
- "Гриффины",
- "Ходячие мертвецы",
- "Нарко".
Были проанализированы посты, опубликованные в Twitter с 1 января по 15 ноября 2019 года.