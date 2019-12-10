"Игра престолов", "Мстители" и Нотр-Дам. Что обсуждали пользователи Twitter в 2019 году

Социальная сеть Twitter опубликовала в своем блоге рейтинг самых обсуждаемых тем и людей в 2019 году. Списки составлены исходя из числа пользователей, писавших об этих людях и темах, а не общего числа публикаций.

Топ-10 тем, которые чаще всего обсуждались вместе с соответствующими хэштегами:

пожар в Нотр-Даме, начало эпохи Рэйва в Японии, кризис в Венесуэле, Brexit, тайфун "Хагибис", пожары в лесах Амазонии, акции протекста в Гонконге, климатические протесты, стрельба в Крайстчерче, предвыборные дебаты демократов в США.

Топ-10 самых популярных политиков:

президент США Дональд Трамп, бывший президент США Барак Обама, премьер-министр Индии Нарендра Моди, член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес, президент Бразилии Жаир Болсонару, кандидат в президенты США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший кандидата в президенты США и экс-глава Госдепа Хиллари Клинтон, бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир Путин (единственный политик в рейтинге без аккаунта в соцсети).

Топ-10 самых популярных музыкантов:

K-pop группа BTS, певица Ариана Гранде, рэпер Drake, певица Рианна, рэп-исполнительница Cardi B, певец Джастин Бибер певица Бейонсе, рэпер Канье Уэст, певица Билли Айлиш, певциа Lady Gaga.

У всех них есть профиль в Twitter.

Топ-10 самых популярных актеров и актрис:

Том Холланд, Крис Эванс, Зендейя, Роберт Дауни - младший, Кэмерон Бойс (актер умер в 2019 году), Киану Ривз (не пользуется Twitter), Крис Хэмсворт, Канна Хасимото, Дженнифер Лопез, Марк Руффало.

Топ-10 самых обсуждаемых фильмов:

"Мстители: Финал", "История игрушек 4", "Джокер", "Человек-паук: Вдали от дома", "Король Лев" (2019), "Дитя погоды", "Капитан Марвел", "Оно 2", "Звездные войны: Скайуокер. Восход", "Холодное сердце 2".

Топ-10 самых обсуждаемых сериалов и телешоу:

"Игра престолов", "Очень странные дела", "Симпсоны", "Бумажный дом", "Анатомия страсти", британское реалити-шоу "Остров любви", американское реалити-шоу "Одиночество в сети", "Гриффины", "Ходячие мертвецы", "Нарко".

Были проанализированы посты, опубликованные в Twitter с 1 января по 15 ноября 2019 года.