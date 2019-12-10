Глава СПЧ рассказал о 6 тыс. крымчан, которых на Украине обвиняют в госизмене

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) намерен поднять вопрос о защите порядка 6 тыс. граждан РФ из Крыма, против которых на Украине возбуждены уголовные дела. Об этом заявил журналистам глава СПЧ Валерий Фадеев.

"Кирилл Вышинский поднял эту тему, готовится доклад. Оказывается на Украине заведены уголовные дела против шести тысяч российских граждан, - рассказал Фадеев. - Они были гражданами Украины и работали чиновниками, и теперь они являются практически заложниками, их обвиняют в госизмене и подобных преступлениях". По словам главы СПЧ, были случаи, когда живущие в Крыму россияне приезжали в гости к родственникам на Украину, и там их арестовывали и осуждали.

Фадеев добавил, что Совет намерен "продвигать эту тему" - вопрос планируется обсудить на заседании СПЧ 10 декабря под председательством президента России Владимира Путина.