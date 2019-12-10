Власти опровергли информацию о пострадавших при эвакуации из школы в Петербурге детях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Приморского района Санкт-Петербурга опровергают публикации о давке при эвакуации из местной школы, во время которой некоторые ученики якобы получили переломы рук и ног. Об этом заявили во вторник ТАСС в пресс-службе районной администрации.

Ранее во вторник в региональных СМИ появились публикации, согласно которым после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва в школе №246 из-за плохо организованной эвакуации началась давка, в которой пострадали дети.

"Что касается травм, ни одной не подтвердилось на эту минуту - прошли по всем классам, позвонили родителям [детей], которых нет, - ни одно [сообщение] не получило подтверждения. По одной из версий, сотрудники полиции, зайдя в помещение школы, сказали, что [начинается] эвакуация. Там было много детей, которые уже собирались из школы, и все, кто там был, побежали", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, речь идет о серии сообщений о минировании, которые фиксируются по всему городу.

Проверку после публикаций начала прокуратура Приморского района.

Неизвестные во вторник заявляли об угрозе взрывов примерно в 35 школах, а также на 15 станциях метрополитена. Угрозы поступали и в районные суды Петербурга.

Электронные письма с угрозами начали приходить две недели назад в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткойнах. Кроме того, автор сообщений "минировал" торговые центры, школы и больницы. Все угрозы оказались ложными.