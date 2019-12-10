Дети в музее Лермонтова в Пятигорске играют в старинные игры и готовят по рецептам 19 века

ПЯТИГОРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Программа "В гостях у поручика Лермонтова" разработана для детей и подростков в государственном музее-заповеднике русского поэта и писателя Михаила Лермонтова в Пятигорске. Для них подготовлены различные квесты, старинные игры, мастер-классы по приготовлению блюд по рецептам прошлых лет, сообщила во вторник ТАСС директор музея-заповедника Ирина Сафарова.

"У нас есть ряд интересных программ, разработанных специально для детской аудитории. Они объединены под общим названием "В гостях у поручика Лермонтова". Ребята приходят в наш музей, они получают минимальную информацию в форме экскурсии, а затем они начинают выполнять какие-то творчески задания: отвечают на вопросы, разгадывают кроссворды, дописывают поэтические стихи и тексты. Потом они дополняются подвижной формой работы: играют в подвижные игры лермонтовского времени", - сказала Сафарова.

Детям рассказывают о том, как во времена Лермонтова развлекалась молодежь, в какие игры она играла. "И дети наши сегодняшние с огромным удовольствием подкидывают волан или играют в серсо - игру, популярную в лермонтовское время (серсо - это игра в обруч, который особой палочкой подкидывается в воздух и затем ловится на ту же палочку - прим. ТАСС)", - добавила собеседница агентства.

В музее также есть специальные детские программы, которые посвящены быту времен Лермонтова. "В этом случае ребята приходят в специальное пространство - кухню лермонтовского времени, где находится традиционная утварь, все необходимые ингредиенты для приготовления пищи. Их знакомят с предметами, дети выполняют какие-то задания. Это то, чем мы пытаемся привлечь детскую аудиторию", - добавила директор музея.

Сафарова отметила, что взрослая аудитория является более искушенной. "У нас проходят различные акции в нестандартной обстановке, дополненные театральными перформансами, миниатюрами. В ходе этих мероприятий каждый зритель может стать их участником непосредственным. Сегодня мы пытаемся разнообразить наши традиционные формы и методы музейной работы с тем, чтобы посетителю на нашей территории было интересно, и он получил здесь что-то такое, чего не получит за пределами нашего музея", - рассказала собеседница агентства.

Государственный музей-заповедник Михаила Лермонтова основан в 1912 году в доме, где Лермонтов провел два последних месяца своей жизни и написал стихотворения: "Морская царевна", "Листок", "Выхожу один я на дорогу". Сюда после дуэли было доставлено тело убитого поэта, отсюда его хоронили. Дом никогда не разрушался, и интерьер восстановлен по описаниям современников поэта.