СПЧ представит Путину доклад о развитии законодательства по проведению митингов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заслушает доклад о необходимости развития законодательства в области проведения массовых мероприятий. Об этом заявил журналистам глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, доклад на заседании совета под председательством президента России Владимира Путина представит член совета Николай Сванидзе.

"Еще на сегодня подготовлен доклад о развитии законодательства в области массовых мероприятий, проведения митингов. Накоплен большой опыт, в России проходит больше тысячи массовых мероприятий каждый год, большинство из них согласовано, но бывают эпизоды не самые приятные", - сказал он. Фадеев добавил, что в подготовленном Сванидзе докладе поднят вопрос о том, "как здесь изменить законодательство, чтобы этих неприятных эпизодов было как можно меньше".