Васильева прокомментировала результаты российских школьников в исследовании PISA

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские школьники ухудшили результаты по итогам исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) по читательской, математической и естественно-научной грамотности из-за того, что не умеют искать информацию с помощью компьютера. Об этом во вторник заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева на совещании руководителей организаций дополнительного профессионального педагогического образования субъектов РФ по теме "Единое пространство дополнительного профессионального образования - гарантия достижения целевых ориентиров нацпроекта "Образование".

"Посмотрите результаты PISA. Впервые проводилась на компьютере. Наши дети очень "провисли", и не потому, что мы не знаем, как работать с персональными компьютерами, а потому, что мы не знаем, как выстроить путь логистический от получения знания в этом самом компьютере. С этим наши дети не справились", - сказала Васильева.

По мнению министра, "именно педагоги и никто другой должны быть тем самым навигатором", который укажет, в какой из области цифрового знания можно получить ответ на волнующий вопрос.

PISA - крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений, она реализуется под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследование оценивает читательскую, математическую и естественно-научную грамотность и проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру. Прошлое исследование проведено в 2015 году, а в 2018 году в нем участвовали около 600 тыс. школьников из 79 стран мира, в том числе 7608 обучающихся из России.

Результаты исследования российских школьников

Средний балл по читательской грамотности составил 479 баллов (495 в 2015 году), по естественно-научной грамотности - 478 баллов (487 в 2015 году), по математической грамотности - 488 баллов (494 в 2015 году). Таким образом, в 2018 году по сравнению с 2015 годом Россия по читательской грамотности спустилась с 26-й строчки на 31-ю позицию, по математической - с 23-й на 30-ю позицию, по естественно-научной грамотности - с 32-й на 33-ю строчку. При этом московские школьники показали рост по всем трем направлениям.

В Минпросвещения, комментируя итоги исследования, тем не менее подчеркнули, что, учитывая совокупность результатов, эксперты PISA включили Россию в 18 из 79 стран "с устойчивым прогрессом качества школьного образования".