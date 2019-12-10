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Путин 11 декабря обсудит с оргкомитетом "Победа" борьбу с фальсификацией истории ВОВ

Также на заседании обсудят меры поддержки ветеранов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин обсудит на заседании оргкомитета "Победа" 11 декабря борьбу с фальсификацией истории о Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Основная тема повестки дня - о ходе подготовки к проведению Года памяти и славы, сохранении памяти и предотвращении фальсификации истории о Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Также на заседании будут обсуждаться меры поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, деятельность поисковых отрядов и реализация проекта "Без срока давности", а также военно-мемориальная работа, в том числе строительство Ржевского мемориала Советскому солдату.

Вечером того же дня глава государства примет участие в традиционном ежегодном торжественном приеме в честь Дня Героев Отечества. "На прием в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца приглашены более 350 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, - отметили в пресс-службе. - Среди участников мероприятия Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия". Традиция ежегодных приемов в честь отмечаемого 9 декабря Дня Героев Отечества была возобновлена в 2013 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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