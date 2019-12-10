Строители в центре Белгорода обнаружили авиабомбу времен ВОВ

КУРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны весом 250 кг обнаружили во вторник во время проведения строительных работ в центре Белгорода. Снаряд вывезли и ликвидировали на специальном полигоне, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На строительной площадке был обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны. Выехавшие к месту происшествия взрывотехники поисково-спасательной службы Белгородской области изъяли авиационную бомбу 250 кг", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе ведомства, боеприпас уже вывезли и уничтожили на полигоне.

Во время Великой Отечественной войны Белгород находился в оккупации почти два года - окончательно город освободили в ходе Курской битвы после ожесточенных боев 5 августа 1943 года. В честь освобождения Белгорода и Орла вечером того же дня в Москве был дан первый в истории Великой Отечественной войны артиллерийский салют.