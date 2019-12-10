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На конкурс "Учитель будущего" поступило уже 8 тыс. заявок от педагогов

Финал состоится в апреле 2020 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Порядка 8 тыс. заявок поступило на конкурс "Учитель будущего" от педагогов со всей страны. Об этом во вторник сообщил журналистам гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров на конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес" в МГУ.

"Учителя явно заинтересованы в этом проекте, в этом конкурсе. У нас на сегодняшний день 8 тыс. заявок. Мы продолжаем принимать заявки до конца декабря", - сказал он.

Конкурс "Учитель будущего" стал 22-м проектом, запущенным на платформе "Россия - страна возможностей". Как ранее рассказывал Комиссаров, проект был создан по инициативе самих учителей, и сегодня реализуется в рамках нацпроекта "Образование" при поддержке Министерства просвещения России. В нем будут соревноваться команды, состоящие из трех педагогов с разной специализацией.

Отборочный этап в форме онлайн-тестирования пройдет в январе 2020 года и будет состоять из трех блоков: вопросы по учебным дисциплинам и методикам преподавания, вопросы по психологии и педагогике, а также тест по русскому языку. Баллы, полученные каждым участником, будут суммироваться с баллами других членов команды, на основании этого будут определены команды, прошедшие в окружные полуфиналы, уточнили организаторы.

Участниками финала, который запланирован на апрель 2020 года, станут 100 команд учителей. Среди финалистов будут определены 30 команд победителей. В течение следующего учебного года они получат возможность работать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений.

Кроме того, по итогам конкурса предлагается сформировать сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе мастерской управления "Сенеж" - образовательного центра АНО "Россия - страна возможностей", а также в ключевых событиях сферы образования, сообщили в пресс-службе АНО.

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