Путин призвал СПЧ обратить внимание на защиту прав в сфере спорта

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) должен обратить внимание на ситуацию в сфере спорта и оказать необходимую поддержку по своему профилю. Такое мнение высказал во вторник президент Владимир Путин на заседании СПЧ.

Он отметил, что "в работе совета необходимо грамотно задействовать все полномочия, все механизмы, которыми он обладает". В том числе, по его словам, следует в полной мере использовать потенциал 20 постоянных комиссий СПЧ - по развитию НКО, по социальным, экологическим, экономическим, культурным правам, по гражданским свободам и гражданской активности, и так далее.

"Кстати, хотел бы обратить внимание и на то, что происходит в сфере спорта, тоже хотел бы попросить о вашей поддержке", - обратился президент к участникам заседания.

Вопрос доверия

Путин призвал СПЧ к предельной открытости. "Работу Совета, комиссий надо сделать, безусловно, предельно открытой, поддерживать широкие контакты со средствами массовой информации. Люди, безусловно, должны знать, чем занимается наш Совет, какие вопросы поднимает, как взаимодействует с органами власти, со структурами гражданского общества и, что важно, каких результатов удается добиться", - сказал глава государства.

Путин считает, что СПЧ "нужно более активно сотрудничать с Общественной палатой России, с федеральными и региональными уполномоченными по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей". "Объединение усилий, особенно по вопросам, которые остро ставят сами люди, поможет ускорить их решение", - пояснил Путин. Он уверен: "Мы обязаны сделать все необходимое, чтобы граждане доверяли институтам, которые специально созданы для эффективного отстаивания их прав и развития гражданского общества".

Развитие гражданского общества

Путин выразил надежду, что новый руководитель СПЧ Валерий Фадеев сделает все необходимое для того, чтобы совет уделил особое внимание именно теме развития гражданского общества.

"СПЧ стал для общества и СМИ уже привычной аббревиатурой, но в названии нашего совета, как и в его деятельности, есть еще одно не менее важное правление - это развитие гражданского общества. Считаю, что оно сейчас требует особого внимания и дополнительных усилий со стороны совета. Рассчитываю, что Валерий Александрович [Фадеев] сделает для этого все необходимое в организационном и содержательном плане, в том числе опираясь на лучшие практики Общественной палаты", - сказал Путин.

Глава государства напомнил, что 10 декабря в Москве состоялось открытие Дома прав человека, на которое собрались уполномоченные по защите прав граждан из всех регионов России. "Я уверен, что их работа нуждается в постоянной поддержке, потому что они работают прямо на местах. Защита законных интересов людей, с которыми они живут бок о бок - это чрезвычайно важная вещь, и она может быть очень эффективной", - добавил Путин.

Президент в начале заседания упомянул и о прежнем главе СПЧ Михаиле Федотове. "У совета сейчас новый председатель Валерий Фадеев. Прошел естественный процесс ротации. Михаил Александрович Федотов занимал этот пост дольше других председателей - девять лет. Он внес, и я хочу это подчеркнуть, большой вклад в совершенствование работы совета", - указал Путин.