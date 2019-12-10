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Путин приравнял статус премий за правозащиту и благотворительность к другим Госпремиям

Это касается как денежного размера премий, так и самой процедуры награждения

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Статус Государственных премий РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и в области благотворительности приравнен к статусу других Государственных премий РФ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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Он отметил, что правозащитная и благотворительная деятельность имеет огромное значение для российского общества. "В связи с этим мною принято решение приравнять статус Государственных премий в этих сферах к Государственным премиям за вклад в развитие науки и техники, литературы и искусства, за достижения в области гуманитарной деятельности", - сказал президент, пояснив, что это касается как денежного размера премий, так и самой процедуры награждения.

Путин напомнил, что во вторник был опубликован указ о присуждении Госпремий в области благотворительности и правозащитной деятельности за 2019 г. народному артисту РФ Константину Хабенскому и председателю совета Союза семей военнослужащих России Марии Большаковой.

Президент отметил, что Большакова является одним из самых опытных членов СПЧ "и вместе с единомышленниками всемерно поддерживает родственников военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга". В свою очередь, продолжил Путин, учрежденный Хабенским фонд помогает детям с тяжелыми заболеваниями мозга, участвует в работе по повышению квалификации врачей, поставкам оборудования в клиники и так далее. "Знаки лауреатам будут вручены 12 июня", - сказал глава государства.

Государственные премии РФ являются высшей формой признания заслуг граждан перед обществом и государством. Лауреаты Госпремий в области науки и техники, литературы и искусства, в сфере гуманитарной деятельности получают денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей. Их вручение по традиции происходит в День России, 12 июня.

Две ежегодные Государственные премии - за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности - были учреждены президентом 30 сентября 2015 года. Денежное вознаграждение лауреатов обеих премий составляет 2,5 млн рублей. Награждение этими премиями традиционно было приурочено к Международному дню прав человека, 10 декабря.

В новость были внесены изменения (16.34 мск) — обновлена информация по тексту.

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