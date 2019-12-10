Журналист Малосолов подал кассацию на решение суда по делу о твите об игроке "Спартака"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Бывший глава пресс-службы РФС и болельщик столичного ЦСКА Андрей Малосолов подал кассационную жалобу на решение Перовского районного суда Москвы оштрафовать его на 20 тыс. рублей за то, что он назвал футболиста "Спартака" Луиса Адриано "обезьяной". Об этом ТАСС сообщил адвокат Малосолова Иван Миронов.

"Жалоба подана в кассационный суд. Насколько мне известно, заседание по ней еще не назначено", - сказал защитник.

Перовский суд Москвы в конце сентября признал Малосолова виновным в совершении административного правонарушения по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и назначил ему штраф. После этого Малосолов обжаловал данное решение в Мосгорсуде, который признал законным решение первой инстанции.

Причиной для возбуждения административного дела стала запись в Twitter после матча "Спартак" - ЦСКА, в котором армейцы уступили со счетом 1:3. Малосолов опубликовал твит, в котором назвал игравшего на тот момент за красно-белых форварда Луиса Адриано обезьяной. Твит позже был удален. По словам журналиста, в его записи содержалась исключительно поведенческая оценка участников матча, анализировались действия игрока и арбитра, но это не было оценкой личности данного футболиста. Малосолов также подчеркнул, что не разделяет расистские взгляды и приобщил рисунок обезьяны, ставшей одним из символов Олимпиады в Бразилии в 2016 году.

Малосолов с 2005 по 2010 год возглавлял пресс-службу РФС. В 2007 году совместно с Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков, которое позже было исключено из состава РФС за нарушение этики. После этого Малосолов возглавлял службу новостей спорта телеканала "Царьград".