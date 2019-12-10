Глава СПЧ сообщил, что политический характер имеет 16% протестных акций в России

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Политический характер имеет 16% от общего числа протестных акций в России. Об этом сообщил во вторник председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на заседании Совета, которое проводит глава государства Владимир Путин.

"В 17-18 годы в России прошло 2 тыс. 526 протестных акций", - сказал глава СПЧ. По его словам, "порядка 16% протестов имеют политический характер". Фадеев уточнил, что в этом году наиболее резонансные акции проходили в Москве в июле и в августе, а несогласованное шествие 27 июля привело к массовым беспорядкам, имели место случаи применения насилия в отношении представителей органов правопорядка.

Глава СПЧ подтвердил, что "Совет внимательно следит за ходом этого дела и исходит из гуманных соображений при оценке действий фигурантов уголовных дел". "Для нас важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному, - подчеркнул он. - Брошенный в сторону полиции пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку".

Фадеев напомнил, что 6 декабря прошли судебные заседания по нескольким делам, возбужденным в отношении участников несанкционированных акций. "Как представляется, своими приговорами суд проявил такую соразмерность, хотя должен сказать, что у членов Совета есть и другие мнения", - отметил он, добавив, что в СПЧ "подготовлен специальный доклад о развитии культуры поиска компромиссов в таких ситуациях".

При этом более чем в 7% случаев причинами протестных акций становятся экологические проблемы, продолжил Фадеев. "Особенно острая тема - так называемая мусорная реформа. По нашим наблюдениям, социальное напряжение по этой проблеме есть в 10 регионах страны", - подчеркнул он. "Еще 7% - обманутые дольщики, но здесь активность снижается, поскольку проблема решается", - уточнил председатель Совета.

Он добавил, что 6% протестных акций связано с ростом тарифов ЖКХ - "так называемая оптимизация социальной сферы", 5% составляют трудовые протесты.