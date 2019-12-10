{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава СПЧ сообщил, что политический характер имеет 16% протестных акций в России

Валерий Фадеев также рассказал, что более чем в 7% случаев речь идет об экологических проблемах, а еще в 6% - о росте тарифов ЖКХ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Политический характер имеет 16% от общего числа протестных акций в России. Об этом сообщил во вторник председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на заседании Совета, которое проводит глава государства Владимир Путин.

"В 17-18 годы в России прошло 2 тыс. 526 протестных акций", - сказал глава СПЧ. По его словам, "порядка 16% протестов имеют политический характер". Фадеев уточнил, что в этом году наиболее резонансные акции проходили в Москве в июле и в августе, а несогласованное шествие 27 июля привело к массовым беспорядкам, имели место случаи применения насилия в отношении представителей органов правопорядка.

Глава СПЧ подтвердил, что "Совет внимательно следит за ходом этого дела и исходит из гуманных соображений при оценке действий фигурантов уголовных дел". "Для нас важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному, - подчеркнул он. - Брошенный в сторону полиции пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку".

Фадеев напомнил, что 6 декабря прошли судебные заседания по нескольким делам, возбужденным в отношении участников несанкционированных акций. "Как представляется, своими приговорами суд проявил такую соразмерность, хотя должен сказать, что у членов Совета есть и другие мнения", - отметил он, добавив, что в СПЧ "подготовлен специальный доклад о развитии культуры поиска компромиссов в таких ситуациях".

При этом более чем в 7% случаев причинами протестных акций становятся экологические проблемы, продолжил Фадеев. "Особенно острая тема - так называемая мусорная реформа. По нашим наблюдениям, социальное напряжение по этой проблеме есть в 10 регионах страны", - подчеркнул он. "Еще 7% - обманутые дольщики, но здесь активность снижается, поскольку проблема решается", - уточнил председатель Совета.

Он добавил, что 6% протестных акций связано с ростом тарифов ЖКХ - "так называемая оптимизация социальной сферы", 5% составляют трудовые протесты.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин пообещал не допустить произвола в отношении организации "За права человека"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС