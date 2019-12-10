Мусоросжигательные заводы в Подмосковье и Казани построят по последним экостандартам ЕС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Заводы по сжиганию мусора, которые собираются построить в Подмосковье и Казани, будут соответствовать последним экологическим стандартам Евросоюза, принятым в начале декабря. Об этом сообщает во вторник пресс-служба компании "РТ-Инвест".

"Заводы "РТ-Инвест" по термической переработке отходов в энергию будут отвечать последним стандартам Евросоюза. В начале декабря в ЕС приняты новые стандарты наилучших доступных технологий (НДТ) для строительства заводов "Энергия из отходов", - говорится в сообщении.

Обновленные стандарты ЕС ужесточают контроль за работой таких предприятий. Применяемая на этих заводах технология сжигания на колосниковой решетке, по оценке европейских экспертов, соответствует обновленным критериям НДТ, отмечает компания. Она же будет применяться и на заводах "РТ-Инвест". Партнером по проекту выступает японско-швейцарский концерн Hitachi Zosen Inova.

"На российских заводах будет осуществляться экологический онлайн-мониторинг. Проектом предусмотрены повышенные нормы безопасности, которые не допускают работы предприятия при сбое работы оборудования, влияющего на выбросы. Таким образом, превышение ПДК вредных веществ просто невозможно. Кроме того, мы готовы оперативно, по запросу, проводить любые выездные замеры и исследования с привлечением независимых лабораторий, которые выберут сами жители", - отметили в "РТ-Инвест".

Проект по строительству пяти мусоросжигательных заводов (четыре в Подмосковье и один в Казани) проводит компания "РТ-Инвест" (входит в структуру Ростеха). Совокупная мощность четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн т бытовых отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии. Завод в Казани с установленной электрической мощностью в 55 МВт сможет ежегодно сжигать до 550 тыс. т мусора. Суммарная стоимость проекта с пятью заводами оценивается в 150 млрд рублей. Также рассматривается возможность строительства еще двух мусоросжигательных заводов по 25 млрд рублей на Ставрополье и в Сочи.