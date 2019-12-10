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Путин поддержал выработку нормативной базы по работе с местами захоронений жертв репрессий

Настоятель храма Святых новомучеников и исповедников российских в Бутове Кирилл Коляда отметил, что в законодательстве нет четкого определения понятия "место массового захоронения"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин обратится к Госдуме с просьбой проработать поправки в законодательство, касающиеся порядка учета и охраны мест массовых захоронений жертв политических репрессий.

Соответствующую тему поднял во вторник на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) протоирей, настоятель храма Святых новомучеников и исповедников российских в Бутове Кирилл Коляда. Он отметил, что в российском законодательстве в настоящее время "нет четкого определения понятия "место массового захоронения", соответственно нет регламентации, каким образом эти места должны быть найдены, обустроены, должны защищаться, какие госструктуры должны этим заниматься и за счет каких средств".

В результате, по его словам, "происходят конфликты". В качестве примера Коляда привел инцидент в Перми, где "добровольцы пытались обустроить место массового захоронения на территории лесного фонда, а лесное хозяйство подало на них в суд" за вырубку деревьев. "Что касается самого порядка работы с местами массовых захоронений, попросим депутатов Госдумы, чтобы они поработали и сделали предложения, чтобы мы соответствующим образом укрепили нормативную базу", - отреагировал Путин.

Предложения Коляды также касались вопроса создания общероссийского реестра мест массовых захоронений жертв политических репрессий, проведения архивных исследований по поиску документов, связанных с местами массовых захоронений, создания совместно с РПЦ на территории Бутовского полигона музея - мемориального комплекса по увековечиванию памяти жертв репрессий. "Что касается музея, его создания, я попрошу мэра Москвы, чтобы он поддержал, я думаю, это не сложно сделать", - ответил на инициативу Путин.

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